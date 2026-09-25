W skrócie Czternastu amerykańskich senatorów zaapelowało o zmianę decyzji Donalda Trumpa dotyczącej zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20.

Senatorowie podkreślili, że Putin i inni członkowie rosyjskiej delegacji objęci są sankcjami amerykańskimi w związku z działaniami zagrażającymi bezpieczeństwu narodowemu.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował o zaproszeniu Putina na G20 i wyraził nadzieję, że prezydent Rosji przyjmie to zaproszenie.

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Grupa 14 senatorów wystosowała list do Trumpa nocą z czwartku na piątek. Napisali w nim, że Putin ponosi odpowiedzialność za rozpoczęcie wojny przeciwko Ukrainie.

Na czele grupy senatorów stanęli republikanin Roger Wicker i demokratka Jeanne Shaheen. Wicker jest przewodniczącym senackiej Komisji Sił Zbrojnych, a Shaheen jest najwyższą rangą demokratką w senackiej Komisji Spraw Zagranicznych.

Senatorowie chcą zmiany decyzji ws. Putina. "Budzi poważne obawy"

"Pozwolenie mu na udział w szczycie budzi poważne obawy związane z legitymizowaniem i normalizowaniem władz, które każdego dnia atakują cywilne cele w Ukrainie" - wskazano.

Politycy zaznaczyli, że zarówno Putin, jak i minister finansów Rosji Anton Siłuanow i inni członkowie rosyjskiej delegacji są objęci amerykańskimi sankcjami za udział w działaniach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Podkreślono też, że bez odizolowania Putina od reszty społeczności międzynarodowej, może mieć on niewielką motywację, by zgodzić się na zawieszenie broni.

Dziennik "Washington Post" przypomniał, że obecność Siłuanowa na spotkaniu ministrów finansów państw G-20 w Asheville w Karolinie Północnej w zeszłym miesiącu zaskoczyła pozostałych uczestników i rozwścieczyła członków Unii Europejskiej, którzy zażądali, aby nie uwzględniano go na wspólnym zdjęciu ministrów.

Zaproszenie dla Putina na szczyt G20. "Mamy nadzieję, że przyjmie"

O zaproszeniu Putina na G20 poinformował w środę sekretarz stanu USA Marco Rubio, który spotkał się na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem.

- Zaprosiliśmy prezydenta Putina na szczyt G20. Uważamy, że jest to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy nie tylko z prezydentem, ale również z innymi światowymi przywódcami. Mamy nadzieję, że (Putin - red.) przyjmie to zaproszenie - powiedział Rubio dziennikarzom.

W przyszłym tygodniu w Milwaukee w stanie Wisconsin odbędzie się spotkanie urzędników odpowiadających za handel w krajach G20. Rosyjskie media w sierpniu zapowiadały, że również na tej sesji będzie reprezentant ich państwa.



