Dwie osoby zginęły w katastrofie awionetki, do której doszło w Walencji. Samolot rozbił się na jednej z działek. Wrak maszyny stanął w płomieniach. Lokalne służby wyjaśniają okoliczności tragedii, obecnie nie wiadomo, co mogło doprowadzić do katastrofy.

Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem w rejonie Pontón de Requena. Z nieustalonych dotąd przyczyn niewielki samolot, na pokładzie którego przebywały dwie osoby, spadł i rozbił się na polach.

Na miejsce przybyło kilka załóg strażackich, policja i karetka pogotowia. W związku z niewielkim pożarem, do którego doszło po uderzeniu w ziemię, podjęto akcję gaśniczą.

    Hiszpania. Katastrofa awionetki, nie żyje dwóch mężczyzn

    Z wraku samolotu wydobyto dwóch mężczyzn. Niestety, obaj już nie żyli. Jak podaje serwis El Confidencial, awionetka odbywała prywatny rejs. Wyleciała najprawdopodobniej ze znajdującego się nieopodal lotniska Requena.

    W sieci pojawiły się zdjęcia z miejsca tragedii. Zobaczyć można na nich rozczłonkowane poszycie samolotu i spaloną ziemię, nad którą unosi się dym ze świeżo ugaszonego pogorzeliska.

    W sprawie wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności i przyczyny tragedii. Przeprowadzenie go zlecono Gwardii Cywilnej.

    Źródło: El Confidencial

