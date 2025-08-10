Uderzyli w ziemię niedługo po starcie. Katastrofa awionetki w Hiszpanii
Dwie osoby zginęły w katastrofie awionetki, do której doszło w Walencji. Samolot rozbił się na jednej z działek. Wrak maszyny stanął w płomieniach. Lokalne służby wyjaśniają okoliczności tragedii, obecnie nie wiadomo, co mogło doprowadzić do katastrofy.
Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem w rejonie Pontón de Requena. Z nieustalonych dotąd przyczyn niewielki samolot, na pokładzie którego przebywały dwie osoby, spadł i rozbił się na polach.
Na miejsce przybyło kilka załóg strażackich, policja i karetka pogotowia. W związku z niewielkim pożarem, do którego doszło po uderzeniu w ziemię, podjęto akcję gaśniczą.
Hiszpania. Katastrofa awionetki, nie żyje dwóch mężczyzn
Z wraku samolotu wydobyto dwóch mężczyzn. Niestety, obaj już nie żyli. Jak podaje serwis El Confidencial, awionetka odbywała prywatny rejs. Wyleciała najprawdopodobniej ze znajdującego się nieopodal lotniska Requena.
W sieci pojawiły się zdjęcia z miejsca tragedii. Zobaczyć można na nich rozczłonkowane poszycie samolotu i spaloną ziemię, nad którą unosi się dym ze świeżo ugaszonego pogorzeliska.
W sprawie wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności i przyczyny tragedii. Przeprowadzenie go zlecono Gwardii Cywilnej.
Źródło: El Confidencial