Nieprzejezdne drogi, zwalone rusztowania

W aglomeracji Porto doszło do wielu podtopień . Z powodu zagrożenia wystąpieniem z brzegów rzeki Douro kilka ulic zamknięto dla ruchu w ramach "ostrożności i ochrony bezpieczeństwa ludzi i dóbr" - poinformowały miejscowe władze. Z powodu zalania jezdni oraz zwalonych drzew w czwartek po południu w całej Portugalii nieprzejezdnych jest kilkadziesiąt dróg .

Kierowcy uwięzieni w pojazdach

Według prognoz w ciągu najbliższych kilku dni pogoda w Portugalii zbytnio się nie poprawi. Synoptycy prognozują, że ulewy oraz burze potrwają co najmniej do Wielkiej Soboty, choć możliwe, że utrzymają się do Wielkanocnego Poniedziałku. W górach ulewy mogą przechodzić w opady śniegu.