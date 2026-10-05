Uderzenie Rosji na cywilny statek, spływają nowe informacje. "Straszliwy atak"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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Mianem "straszliwego ataku" Wołodymyr Zełenski określił uderzenie na statek cywilny płynący po Morzu Czarnym. "Ukraina wielokrotnie proponowała konkretne działania mające na celu złagodzenie napięcia i zapewnienie bezpieczeństwa" na tym akwenie - dodał przywódca Ukrainy. Poinformował również do jakiego kraju należała trafiona jednostka.

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Wołodymyr Zełenski odniósł się do ataku na statek na Morzu Czarnym, zdj. ilustracyjneNina Liashonok/Nur PhotoAFP

"Straszliwy atak dwóch rosyjskich dronów na statek cywilny znajdujący się na neutralnych wodach, wiozący kukurydzę i należący do Turcji" - napisał w mediach społecznościowych ukraiński prezydent. Przekazał również, że na pokładzie jednostki znajdowali się obywatele Indii i Azerbejdżanu.

"Na chwilę obecną wiemy niestety, że zabity został kapitan statku. (...) Nadal ustalany jest los jeszcze jednej osoby. 11 członków załogi zostało uratowanych, jeden z nich został ranny" - dodał Zełenski.

Rosja zaatakowała statek na Morzu Czarnym. Zełenski zabrał głos

Prezydent Ukrainy stwierdził, że Kijów "wielokrotnie proponował konkretne kroki mające na celu deeskalację sytuacji i zapewnienie bezpieczeństwa na Morzu Czarnym". "Pojawiały się również podobne propozycje ze strony państw trzecich" - napisał.

"Rosja jednak nieustannie wybiera terror i zatapianie statków cywilnych zamiast pozwolić na normalną żeglugę" - napisał.

Według Zełenskiego konieczne jest "nałożenie presji (na Rosję - red.) w celu przywrócenia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego". "Każdy, kto jest tym szczerze zainteresowany, musi pomóc" - podsumował.

Więcej informacji wkrótce...

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