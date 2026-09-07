W skrócie Policja w Niemczech prowadzi poszukiwania Mary Bonk, która zniknęła ze szpitala w Berlinie kilka tygodni temu i wymaga natychmiastowego leczenia z powodu niebezpiecznej choroby zakaźnej.

Komunikat o zaginięciu 36-latki ukazał się 7 września na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych berlińskiej policji, podając jej opis i apelując o pomoc w odnalezieniu.

Osoby mające informacje o miejscu przebywania kobiety powinny skontaktować się z policją, zachować ostrożność i stosować środki ochrony osobistej.

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Informacja o poszukiwaniach 36-latki pojawiła się na oficjalnej stronie berlińskiej policji oraz w jej mediach społecznościowych 7 września.

Jak przekazano, Mara Bonk opuściła szpital w dzielnicy Mitte 22 sierpnia, "bez uprzedniego uzyskania pozwolenia". "Od tego czasu pozostaje zaginiona" - czytamy w komunikacie.

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Niemcy. Policja poszukuje 36-latki z groźną chorobą zakaźną. Uciekła ze szpitala

"Kobieta cierpi na chorobę zakaźną, czego nie jest świadoma, i pilnie potrzebuje leków ratujących życie" - wskazali funkcjonariusze, apelując o kontakt ze strony wszystkich osób, które wiedzą, gdzie znajduje się pani Bonk, lub są w stanie udzielić informacji pomocnych w jej odnalezieniu.

"Każdy, kto spotka panią B., powinien zachować bezpieczny dystans lub założyć maskę ochronną i rękawiczki, a także powiadomić funkcjonariuszy policji" - dodano.

Berlińscy policjanci opublikowali również zdjęcia i opis zaginionej kobiety. Jak przekazano, ma ona około 170 cm wzrostu i brązowe włosy, a także szczupłą sylwetkę.

Osoby posiadające potencjalnie przydatne informacje powinny zwrócić się do Wydziału ds. Osób Zaginionych Krajowego Urzędu Policji Kryminalnej w dzielnicy Berlin-Tiergarten lub dowolnego komisariatu w niemieckiej stolicy.



