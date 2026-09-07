Uciekła z niemieckiego szpitala, ma groźną chorobę. "Zachowajcie dystans"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Niemiecka policja poszukuje Mary Bonk. 36-latka uciekła ze szpitala w dzielnicy Mitte w Berlinie przed kilkunastoma dniami. Kobieta cierpi na groźną chorobę zakaźną, której nie jest świadoma, i potrzebuje leków ratujących życie. "Zachowajcie dystans" - apelują funkcjonariusze.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Sala szpitalna z łóżkami. Zdjęcie zaginionej w Berlinie Mary Bonk.
Niemcy. Pacjentka uciekła ze szpitala. Ma groźną chorobę zakaźną123RF/PICSEL

W skrócie

  • Policja w Niemczech prowadzi poszukiwania Mary Bonk, która zniknęła ze szpitala w Berlinie kilka tygodni temu i wymaga natychmiastowego leczenia z powodu niebezpiecznej choroby zakaźnej.
  • Komunikat o zaginięciu 36-latki ukazał się 7 września na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych berlińskiej policji, podając jej opis i apelując o pomoc w odnalezieniu.
  • Osoby mające informacje o miejscu przebywania kobiety powinny skontaktować się z policją, zachować ostrożność i stosować środki ochrony osobistej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Informacja o poszukiwaniach 36-latki pojawiła się na oficjalnej stronie berlińskiej policji oraz w jej mediach społecznościowych 7 września.

Jak przekazano, Mara Bonk opuściła szpital w dzielnicy Mitte 22 sierpnia, "bez uprzedniego uzyskania pozwolenia". "Od tego czasu pozostaje zaginiona" - czytamy w komunikacie.

Niemcy. Policja poszukuje 36-latki z groźną chorobą zakaźną. Uciekła ze szpitala

"Kobieta cierpi na chorobę zakaźną, czego nie jest świadoma, i pilnie potrzebuje leków ratujących życie" - wskazali funkcjonariusze, apelując o kontakt ze strony wszystkich osób, które wiedzą, gdzie znajduje się pani Bonk, lub są w stanie udzielić informacji pomocnych w jej odnalezieniu.

"Każdy, kto spotka panią B., powinien zachować bezpieczny dystans lub założyć maskę ochronną i rękawiczki, a także powiadomić funkcjonariuszy policji" - dodano.

Berlińscy policjanci opublikowali również zdjęcia i opis zaginionej kobiety. Jak przekazano, ma ona około 170 cm wzrostu i brązowe włosy, a także szczupłą sylwetkę.

Osoby posiadające potencjalnie przydatne informacje powinny zwrócić się do Wydziału ds. Osób Zaginionych Krajowego Urzędu Policji Kryminalnej w dzielnicy Berlin-Tiergarten lub dowolnego komisariatu w niemieckiej stolicy.

Zobacz również:

Triumf AfD w Saksonii-Anhalcie. Liderka partii zapowiada kolejny sukces, Merz mówi o "wstrząie"
Świat

AfD się nie zatrzymuje, jasny cel na powszechne wybory. Merz nie kryje szoku

Alicja Krause
Alicja Krause


"Polityczny WF": Konfederacja czuje, że będzie rządzić. "Wchodzimy na grząski grunt" INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze