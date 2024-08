Blisko siedem lat po ucieczce do Hiszpanii powrócił Carles Puigdemont. Byłemu liderowi katalońskich separatystów grozi odsiadka, mimo to polityk zdecydował się przyjechać do Barcelony. - Jestem tu dziś, aby przypomnieć, że wciąż tu jesteśmy. Nie mamy prawa do rezygnacji (z walki o niepodległość - red.) - powiedział polityk w stronę zwolenników. Tuż po swoim wystąpieniu lider partii Junts zniknął w tłumie.