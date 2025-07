O sprawie jako pierwsza informowała Nowaja Gazeta Europa, powołują się na anonimowych aktywistów działających na rzecz praw człowieka. Historię Siemiona Subbotina poruszył też dziennik "The Moscow Times". Według gazety mężczyzna uciekł do Armenii w ubiegłym roku po tym, jak odmówił walki przeciwko Ukrainie w rosyjskich szeregach.

W ubiegłym tygodniu mężczyzna miał dowiedzieć się, że rosyjscy funkcjonariusze przybyli do Armenii, by dokonać jego zatrzymania. Chcąc temu zapobiec Subbotin sam zgłosił się do armeńskiej policji, prosząc o ochronę. Służby zatrzymały go na 72 godziny, oczekując w tym czasie na formalny wniosek ze strony Moskwy. Rosyjskie władze nie wystąpiły jednak z oficjalną procedurą ekstradycyjną.