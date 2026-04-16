Ubiega się o azyl polityczny. Zatrzymali go agenci ICE

Jakub Pogorzelski

Brazylijski polityk, były szef wywiadu Alexandre Ramagem, został zwolniony z amerykańskiego ośrodka detencyjnego. Agenci ICE zatrzymali Brazylijczyka, ponieważ nie miał przy sobie wizy. Ramagem, bliski współpracownik byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, złożył wcześniej wniosek o azyl polityczny w USA.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Alexandre Ramagem, obok amerykańscy strażnicy imigracyjni.
Alexandre Ramagem, obok amerykańscy strażnicy imigracyjni.

W skrócie

  • Były szef wywiadu Brazylii Alexandre Ramagem został zatrzymany w poniedziałek przez amerykańskie służby ICE, ponieważ nie posiadał ważnej wizy.
  • Polityk złożył w USA wniosek o azyl polityczny.
  • Ramagem został w 2025 roku skazany przez brazylijski sąd na 16 lat więzienia za udział w próbie zamachu stanu w 2023 roku.
Były szef brazylijskiego wywiadu Alexandre Ramagem został w środę uwolniony przez Amerykańską Służbę Imigracyjną i Celną (ICE). Brazylijski dziennikarz Paulo Figueiredo przekazał w mediach społecznościowych, że polityk został zatrzymany na terenie USA dwa dni wcześniej. Informację potwierdziła też brazylijska telewizja Globo.

Współpracownik Bolsonaro zatrzymany przez ICE. Ubiega się o azyl

Ramagem to bliski współpracownik byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro. Komentatorzy Globo nie kryli zdumienia, że podległe administracji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa służby ujęły "sojusznika Bolsonaro", z którym sympatyzuje przywódca USA.

Stacja sprecyzowała, że Brazylijczyka zatrzymano podczas poniedziałkowej kontroli przez funkcjonariuszy ICE, gdyż nie posiadał przy sobie ważnej wizy.

Zwolnienie Ramagema było możliwe, jak ustaliła Globo, dzięki złożeniu w ostatnim czasie przez Brazylijczyka wniosku o azyl polityczny w USA.

Brazylijski polityk przebywa w USA. W ojczyźnie został skazany na więzienie

Ramagem, który przebywa od września w USA, został w 2025 r. skazany przez brazylijski sąd na 16 lat więzienia za udział w próbie zamachu stanu, do którego miało dojść podczas zamieszek 8 stycznia 2023 r. Wywołali je zwolennicy Bolsonaro po przegranych przez tego konserwatywnego polityka wyborach prezydenckich. Przegrał w nich z kandydatem radykalnej lewicy, Luizem Inacio Lulą da Silvą.

Ramagem był szefem wywiadu w czasie prezydentury Bolsonaro, w latach 2019-2022. Później, do czasu skazania przez sąd we wrześniu ubiegłego roku, sprawował mandat deputowanego w brazylijskim parlamencie.

W tym samym procesie skazany został również Jair Bolsonaro; byłemu prezydentowi zasądzono wyrok 27 lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności.

