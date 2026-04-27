W skrócie W Szwecji rozpoczęły się wojskowe ćwiczenia "Aurora" z udziałem 18 tys. żołnierzy z kilkunastu krajów, w tym Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Po raz pierwszy szwedzcy żołnierze trenują pod kątem działań w ramach NATO, przygotowując się do udostępnienia terytorium wojskom sojuszniczym i obrony przed potencjalnym atakiem Rosji.

W manewrach biorą udział jednostki z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Danii, USA, Finlandii, Norwegii, Estonii, Łotwy, Niemiec, Holandii, Kanady oraz Francji.

Tegoroczne ćwiczenia "Aurora" wyraźnie różnią się od poprzednich edycji. Po raz pierwszy Szwecja trenuje swoich żołnierzy pod kątem przeprowadzenia działań w ramach NATO.

"Poprzednio ćwiczyliśmy szwedzką obronę przed inwazją, teraz obronę sojuszu" - podkreślił dowódca ćwiczeń kontradmirał Jonas Wikstroem w komunikacie prasowym.

Duża część ćwiczeń będzie wobec tego poświęcona kwestiom logistycznym - Szwedzi będą przygotowywać się do scenariusza, w którym musieliby udostępnić swoje terytorium tysiącom żołnierzy z sojuszniczych państw. Kluczowe jest także przygotowanie na potencjalne uderzenie ze strony Rosji.

Szwecja. Ruszyły ćwiczenia wojskowe "Aurora 26"

"W naszym najbliższym regionie to Rosja stanowi decydujące zagrożenie. To agresja Rosji na Ukrainę postawiła nas w najgorszej sytuacji bezpieczeństwa od czasów II wojny światowej i to właśnie zagrożenie ze strony Rosji zmusza nas do zwiększenia zdolności obronnych" - zaznaczył Wikstroem.

W zaplanowanych do 13 maja manewrach biorą udział szwedzkie wojska lądowe, marynarka wojenna, siły powietrzne oraz wojska obrony terytorialnej. Wśród 18 tys. uczestników znaleźli się także żołnierze z kilkunastu państw, w tym Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Kijów reprezentują jednostki do walki z dronami, które zostały zaproszone do obrony Gotlandii. Wraz z nimi na bałtycką wyspę, kluczową dla bezpieczeństwa Szwecji, przybędą Brytyjczycy oraz Duńczycy.

Żołnierze z amerykańskiej New York National Guard będą ćwiczyć pod Sztokholmem. Pozostali uczestnicy "Aurory", to wojska z Finlandii, Norwegii, Estonii, Łotwy, Niemiec, Holandii, Kanady oraz Francji.

Źródło: Nordic Defence Sector

