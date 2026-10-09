Tysiące wyszły na ulice Madrytu. "Kropla, która przelała czarę goryczy"

W skrócie Tysiące osób przeszły ulicami Madrytu, by uczcić pamięć Maricarmen Abascal po jej śmierci.

Marsz miał spokojny przebieg, ale uczestnicy wyrażali niezadowolenie wobec polityków i podkreślali kryzys mieszkaniowy.

Eksmisja Abascal nastąpiła po przejęciu budynku przez fundusz inwestycyjny, który podniósł czynsz ponad możliwości finansowe kobiety.

Niepowodzenie w przyjęciu nowych przepisów dla najemców doprowadziło do decyzji premiera Pedro Sancheza o rozwiązaniu parlamentu i zarządzeniu przedterminowych wyborów.

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"Żegnaj na zawsze, Maricarmen! Dzisiejszego popołudnia oddamy ci hołd, maszerując z placu Puerta del Sol do domu, który był twój przez ponad 70 lat. W którym chciałaś pozostać aż do samego końca" - czytamy w czwartkowym wpisie Syndykatu Lokatorów i Lokatorek w Madrycie, informującym o planowanym marszu.

Jak podaje "The Guardian", w wydarzeniu wzięło udział około 20 tys. osób.

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Nie żyje Maricarmen Abascal. Marsz w Madrycie w hołdzie 87-latce

Czwartkowy marsz przebiegł w pokojowej atmosferze. Wśród haseł znalazły się jednak gorzkie słowa kierowane w stronę przedstawicieli sceny politycznej. "To nie są zgony, to morderstwa" - skandowali uczestnicy wydarzenia.

Agencja Reutera donosi, że w ostatnich miesiącach w Hiszpanii kilka osób odebrało sobie życie po tym, jak wydano wobec nich nakaz eksmisji. "Maricarmen była kroplą, która przelała czarę goryczy, symbolem oporu i jedności" - głosił jeden z transparentów. Pod mieszkaniem Abascal uczestnicy marszu zostawiali kwiaty, znicze, ręcznie pisane kartki oraz rysunki malowane przez dzieci.

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Eksmisję 87-latki przeprowadzono 23 września. Do podjęcia decyzji o usunięciu kobiety z mieszkania doprowadziło przejęcie nieruchomości przez fundusz inwestycyjny, który podniósł czynsz do około 1650 euro. Emerytura Abascal wynosiła 300 euro mniej, a dotychczasowa opłata - około 500 euro.

Kobieta została wyniesiona z mieszkania na noszach przez sanitariuszy, po czym trafiła do szpitala. Wydarzenie śledzone przez miliony Hiszpanów doprowadziły do masowych protestów w kraju. Jak donosił portal 20 minutos, na czwartek planowano podpisanie ugody, która pozwoliłaby Abascal wrócić do mieszkania. Kobieta zmarła w środę.

Masowe protesty po eksmisji Maricarmen Abascal. Pedro Sanchez zarządził przedterminowe wybory

Abascal stała się dla Hiszpanów symbolem kryzysu mieszkaniowego, z którym zmaga się kraj. Z danych "El Pais" wynika, że od 2015 r. czynsze wzrosły o 87 proc. przy jednoczesnym wzroście wynagrodzeń o 20 proc. Jak podaje Reuters, przeprowadzony w czerwcu sondaż wykazał, że 76,3 proc. Hiszpanów popiera interwencję na rynku w celu zagwarantowania dostępu do mieszkań.

Mieszkańcy Madrytu uczcili pamięć 87-letniej Maricarmen Abascal DIEGO RADAMES AFP

Próba uchwalenia przepisów, które zapewniłyby większą ochronę najemców, podjęta w reakcji na wydarzenia następujące po śmierci 87-latki, zakończyła się niepowodzeniem. W związku z tym premier Pedro Sanchez podjął decyzję o rozwiązaniu parlamentu i zarządzeniu przedterminowych wyborów. Ich termin przewidziano na 29 listopada.

Źródła: "The New York Times", "The Guardian", Reuters



