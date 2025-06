We wtorek wieczorem i w środę rano intensywne gradobicia nawiedziły dystrykty Leira , Viseu , Vila Real , a także Viana do Castelo i Braga . W wielu miejscach obowiązywały pomarańczowe alerty dotyczące burz.

Jak informuje portugalski Instytut Morza i Atmosfery (IPMA) to zjawisko wywołał rozległy niż przesuwający się z regionu Madery. Zbliżając się do kontynentalnej Portugalii przyniósł on masę gorącego i wilgotnego powietrza.