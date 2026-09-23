Tysiące więźniów opuści brytyjskie więzienia. Sąsiedzi zmartwieni

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Wielka Brytania planuje zwolnić ponad 2,5 tysiąca więźniów przed końcem roku i objąć ich nadzorem kuratora. Problem dotyczy jednak cudzoziemców, którzy albo zostaną wypuszczeni na wolność, albo deportowani do krajów pochodzenia. Jak donosi Politico, europejskie rządy obawiają się konsekwencji takich działań. Lokalne służby mogą nie wiedzieć, że w ich regionie pojawił się przestępca.

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Ogrodzenie więzienia w Londynie z drutem kolczastym i kamerą monitoringu, zdjęcie ilustracyjne.
Więzienie w Londynie. Zdj. ilustracyjneCarl CourtGetty Images

W skrócie

  • Wielka Brytania zamierza wcześniej zwolnić ponad 2,5 tysiąca więźniów i objąć ich nadzorem kuratora lub deportować do krajów pochodzenia.
  • Europejskie rządy wyrażają obawy, że lokalne służby mogą nie być informowane o pojawieniu się przestępców na ich terenie.
  • Cudzoziemcy stanowią około 12 procent więźniów w Wielkiej Brytanii, głównie z Polski, Rumunii i Albanii.
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Wielka Brytania przygotowuje się do wcześniejszego zwolnienia więźniów z powodu przepełnienia aresztów w Anglii i Walii. W październiku na wolność wyjdzie 700 osób, a do końca roku ma być ich w sumie ponad 2,5 tysiąca. Rząd chce także przyspieszyć deportację skazanych cudzoziemców. Od 2027 roku - zgodnie z planami - nie będzie obowiązywał minimalny okres pobytu tych osób w brytyjskim areszcie.

Wielka Brytania opróżnia więzienia. Przestępcy wyjdą na wolność

Politico rozmawiało z pięcioma europejskimi dyplomatami, którzy wyrazili obawy związane z planami brytyjskiego rządu. Szczególny niepokój wzbudza fakt, że więźniowe mogą zostać zwolnieni nagle.

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Bez uprzedzenia drugiej strony deportacja przypominałaby jednostronne, przymusowe przesiedlenie. - To bardzo ryzykowne odesłać przestępców bez żadnych wcześniejszych informacji - ocenił jeden z dyplomatów.

Źródła portalu twierdzą, że brytyjskie władze dotąd nie przedstawiły swoim sąsiadom szczegółów planowanej operacji. - (Rząd Wielkiej Brytanii - red.) ciągle twierdzi, że nie może nas informować. Powinna istnieć jakaś koleżeńskość wśród policji. Niech nam dadzą znać, kogo wypuszczają. Należy nas powiadamiać - tłumaczył drugi dyplomata.

- Trudna sytuacja - przyznała kolejna osoba, z którą kontaktowało się Politico. Jej zdaniem brak skutecznej komunikacji i informowania z wyprzedzeniem przez Brytyjczyków grozi tym, że świeżo wypuszczeni więźniowie będą mogli "wpaść" na lotnisko w swoim kraju i swobodnie się po nim poruszać.

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Szybsza deportacja więźniów z Wielkiej Brytanii

Zwolennicy reformy systemu penitencjarnego twierdzą, że po zakończeniu odbywania kary więzienia cudzoziemcy w większości i tak byliby deportowani z Wielkiej Brytanii. Ich zdaniem zmiany przyspieszą tę procedurę, a od strony przyjmującej swojego obywatela będzie zależało, co z nim dalej zrobi.

- To kraj przyjmujący decyduje, czy więzień powinien odbyć karę więzienia - mówił w rozmowie z Politico Mark Day, zastępca dyrektora organizacji Prison Reform Trust. - Niektórzy cudzoziemcy deportowani mogą nie być zobowiązani do odbycia żadnej formy kary. Dla innych wyrok może być bardziej surowy niż ten, którego doświadczyliby w Wielkiej Brytanii - dodał.

Według danych brytyjskiego resortu sprawiedliwości, na które powołuje się Politico, cudzoziemcy stanowią około 12 proc. wszystkich więźniów w Wielkiej Brytanii. "Największe grupy to obywatele kilku krajów UE, takich jak Polska i Rumunia, a także kraju kandydującego do UE, Albanii" - wymienia portal.

Źródło: Politico

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