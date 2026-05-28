W skrócie W sobotę 30 maja papież Leon XIV poprowadzi wspólną modlitwę różańcową o pokój w Ogrodach Watykańskich.

Do wydarzenia dołączą sanktuaria z różnych krajów, a wierni mogą uczestniczyć po odebraniu bezpłatnych wejściówek lub przez transmisję na telebimach.

Grota Matki Bożej z Lourdes w Ogrodach Watykańskich wybrana została na miejsce modlitwy ze względu na jej symbolikę i znaczenie maryjne.

Różaniec rozpocznie się w sobotę 30 maja o godz. 19:00. Jak poinformowała Dykasteria ds. Ewangelizacji, w modlitwę włączą się liczne sanktuaria z całego świata.

Na liście miejsc, które odpowiedzą na papieskie zaproszenie, znalazły się m.in. sanktuarium w Zarwanicy na Ukrainie, Międzynarodowe Sanktuarium Matki Bożej Pokoju i Dobrej Podróży w Antipolo na Filipinach, sanktuaria w Fatimie oraz Papieskie Sanktuarium Świętego Domku w Loreto.

Różaniec o pokój z papieżem. Wybrano symboliczne miejsce

Miejsce modlitwy ma szczególną symbolikę. Grota Matki Bożej z Lourdes w Ogrodach Watykańskich jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych maryjnych miejsc w Watykanie. To właśnie tam wierni zgromadzeni wokół papieża będą modlić się o pokój dla narodów doświadczających wojny i przemocy.

Udział w modlitwie będzie możliwy po odebraniu bezpłatnych wejściówek. Są one dostępne przy Via della Conciliazione 7 w dniach 28-30 maja, w godz. 9:30-17:30. Dla osób, które nie wejdą do Ogrodów Watykańskich, przewidziano możliwość uczestnictwa za pośrednictwem telebimów ustawionych na Placu św. Piotra.

Ojciec święty wielokrotnie zachęcał wiernych, aby powierzali Maryi los narodów dotkniętych konfliktami oraz modlili się za tych, którzy żyją w cieniu wojny.

Podczas wcześniejszego różańca o pokój, który odbył się 11 kwietnia w Bazylice św. Piotra, Leon XIV apelował, aby "zatrzymał się ten, kto zabija i chce świat trzymać na kolanach". Papież podkreślał potrzebę przeżywania dramatycznego czasu historii "z człowieczeństwem i jako jedna ludzka rodzina".

Źródło: "Vatican News"





