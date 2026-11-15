W skrócie Kilkadziesiąt tysięcy Portugalczyków protestowało w 32 miastach przeciwko rosnącym cenom mieszkań i polityce rządu premiera Luisa Montenegro.

Dane Eurostatu wskazują, że stosunek cen nieruchomości do zarobków wzrósł w Portugalii o 61 procent w latach 2015-2025, co jest rekordem w Unii Europejskiej.

Wzrost kosztów życia w Portugalii napędzany jest m.in. przez duży napływ obcokrajowców, popularność wynajmu krótkoterminowego oraz rosnącą liczbę cyfrowych nomadów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Uczestnicy demonstracji skandowali m.in. "Precz ze spekulacją!", "Chcemy żyć godnie!", "Niższe czynsze, wyższe pensje" oraz "Każdy ma prawo do domu". Zarzucają oni rządowi premiera Luisa Montenegro "brak polityki mieszkaniowej sprzyjającej Portugalczykom".

Sobotnie protesty miały spokojny przebieg. Mimo to, w wielu miejscach pojawiły się oddziały policji przeszkolone do tłumienia zamieszek.

Największe manifestacje odbyły się w największych miastach - Lizbonie i Porto. W portugalskiej stolicy kilkuset demonstrantów rozbiło późnym wieczorem namioty przy placu Restauradores, pomimo obowiązujących zakazów.

Do demonstracji doszło nie tylko w Portugalii kontynentalnej. W mieście Funchal na Maderze przeciwko wysokim cenom mieszkań protestowało około 200 osób.

Pierwsze protesty przeciwko polityce mieszkaniowej rządu rozpoczęły się w Portugalii 10 października. W Lizbonie i Porto kilkakrotnie dochodziło do starć demonstrantów z policją, w których rannych zostało łącznie 160 osób. Funkcjonariusze zatrzymali w sumie 99 manifestantów.

Kryzys mieszkaniowy w Portugalii. Ceny rosną w zawrotnym tempie

Portugalia zmaga się z poważnym kryzysem mieszkaniowym. Ceny nieruchomości w kraju rosną bowiem znacznie szybciej niż pensje. Według danych Eurostatu wskaźnik stosunku cen do pensji wzrósł w Portugalii o 61 proc. w latach 2015-2025 - co jest największym wzrostem w całej Unii Europejskiej.

Tylko w okresie od ostatniego kwartału ubiegłego roku do pierwszego kwartału bieżącego roku ceny mieszkań wzrosły o 20 proc. Z kolei koszt wynajmu wzrósł od 2020 roku o 68 proc.

Wzrost cen spowodowany jest m.in. tym, że do kraju przeprowadza się coraz więcej obcokrajowców. Długa linia brzegowa i łagodny klimat śródziemnomorski sprawiły, że Portugalia stała się miejscem, do którego chętnie przeprowadzają się emeryci lub cyfrowi nomadzi. Dodatkowo kraj jest popularną destynacją turystyczną, więc wiele mieszkań przeznaczanych jest na wynajem krótkotrwały.

Podobne problemy ma również Hiszpania. Tam antyrządowe protesty doprowadziły do rozwiązania parlamentu i zarządzenia przedterminowych wyborów przez premiera Pedro Sancheza.



