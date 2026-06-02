W skrócie Od soboty ponad 17 tysięcy pasażerów nie może opuścić największej wyspy Azorów z powodu gęstej mgły, która sparaliżowała lotnisko w Ponta Delgada.

Odwołano ponad 200 lotów, a dla podróżnych przygotowano łóżka polowe w terminalu, ponieważ pojawiły się trudności ze znalezieniem noclegu na wyspie.

Zaplanowany na środę ogólnokrajowy strajk generalny w Portugalii ma objąć główne lotniska i według szacunków może skutkować odwołaniem lub zakłóceniem ponad 500 lotów.

Administracja lotniska im. Jana Pawła II w Ponta Delgada poinformowała, że utrzymująca się od soboty mgła doprowadziła do poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym. Władze portu przygotowały dla podróżnych łóżka polowe w kilku pomieszczeniach terminala.

Według regionalnej telewizji RTP Acores od soboty z wyspy Sao Miguel nie mogło odlecieć ponad 17 tys. osób. Dla wielu pasażerów dodatkowym problemem okazało się znalezienie noclegu na wyspie.

Portugalia. Ponad 200 odwołanych lotów na Azorach

Jak przekazały władze lotniska, od soboty odwołano już ponad 200 lotów. Choć we wtorek z Ponta Delgada udało się zrealizować część połączeń, zaległości wciąż pozostają bardzo duże.

Lotnisko w Ponta Delgada jest najważniejszym portem lotniczym Azorów i głównym węzłem komunikacyjnym archipelagu. Przez ostatnie dni tysiące podróżnych oczekiwało tam na możliwość wylotu.

Sytuację komplikuje dodatkowo zaplanowany na środę ogólnokrajowy strajk generalny w Portugalii. Udział w proteście zapowiedzieli pracownicy lotnisk, załogi pokładowe oraz przedstawiciele sektora transportowego.

Według wcześniejszych szacunków zakłóconych lub odwołanych może zostać ponad 500 lotów. Utrudnienia mogą objąć nie tylko dzień strajku, ale również połączenia realizowane dzień wcześniej i dzień później, ponieważ linie lotnicze będą zmuszone do reorganizacji siatek połączeń i pracy załóg.

Azory. Linie lotnicze ostrzegają pasażerów

Strajk ma objąć największe lotniska w Portugalii, w tym porty lotnicze w Lizbonie, Porto, Faro, Funchal na Maderze oraz Ponta Delgada na Azorach.

Według doniesień portugalskich mediów narodowy przewoźnik TAP Air Portugal przygotowuje się do odwołania nawet 300 lotów. Zakłócenia mogą dotknąć również połączeń obsługiwanych przez Azores Airlines, SATA Air Açores, Ryanair i easyJet.

Przewoźnicy apelują do podróżnych wybierających się do Portugalii, na Maderę lub Azory, aby na bieżąco śledzili status swoich lotów. Zgodnie z unijnymi przepisami pasażerowie odwołanych połączeń mają prawo do zmiany rezerwacji lub zwrotu kosztów biletu, choć ewentualne dodatkowe odszkodowania zależą od okoliczności zakłóceń.





