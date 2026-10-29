Tysiące osób wyszły na ulice. Wstrząsające zabójstwo poruszyło Kosowo

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

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Tysiące osób wyszły na ulice Prisztiny, by zaprotestować przeciwko przemocy wobec kobiet i zaniedbaniom instytucji państwowych. Demonstrację wywołało zabójstwo 49-letniej Arlindy Zekaj, która przed śmiercią wielokrotnie alarmowała władze, że grozi jej niebezpieczeństwo. Premier Kosowa Albin Kurti mówi o "systemowym ciągu zaniedbań".

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Tłum protestujących w Prisztinie niesie transparenty i zdjęcia ofiar przemocy domowej.
Tysiące osób protestuje w PrisztinieERKIN KEAIAFP

W skrócie

  • W Prisztinie protestowano po zabójstwie 49-letniej Arlindy Zekaj, która mimo wcześniejszych zgłoszeń do władz nie otrzymała ochrony przed mężem i szwagrem.
  • Premier Albin Kurti przyznał, że doszło do systemowych zaniedbań, a parlament powołał komisję śledczą, która ma zbadać odpowiedzialność instytucji za tę zbrodnię.
  • Według danych resortu sprawiedliwości w Kosowie, w 2025 roku policja odnotowała 2815 zgłoszeń dotyczących przemocy domowej w kraju liczącym około 2 mln mieszkańców.
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Na transparentach zgromadzonych zamieszczono napisy: "Czy musimy umrzeć, żeby potraktowano nas poważnie?", "Mężczyźni zabijają kobiety, państwo milczy" oraz "Precz z systemem patriarchalnym". Protestujący nieśli również zdjęcia zamordowanych kobiet, w tym roku już ośmiu.

Śmierć Arlindy Zekaj, która posiadała podwójne obywatelstwo - amerykańskie i kosowskie - wywołała szczególne oburzenie, ponieważ kobieta przed śmiercią zwracała się do władz z prośbą o pomoc, ostrzegając, że może zostać zabita.

W liście skierowanym do prokuratury, zaledwie trzy dni przed zabójstwem, napisała, że urzędnicy "przerzucają odpowiedzialność jeden na drugiego", przez co "zagrożenie dla jej życia trwa".

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Dawid Szczyrbowski

Kosowo. Tysiące osób na ulicach, protest po zabójstwie 49-latki

Zekaj wielokrotnie skarżyła się na przemoc ze strony męża. Wyprowadziła się do rodziców i prosiła o zapewnienie jej ochrony. Do domu wróciła po tym, jak w miniony weekend jej mąż został zatrzymany w związku z aktami przemocy domowej. Policja nie zapewniła jej żadnej ochrony, a po powrocie do domu kobieta została zamordowana siekierą przez swojego szwagra.

W poniedziałek, w reakcji na śmierć Zekaj, parlament Kosowa zebrał się na nadzwyczajnym posiedzeniu. Deputowani powołali komisję śledczą, której zadaniem będzie zbadanie ewentualnej odpowiedzialności instytucji państwowych w tej sprawie.

Premier Albin Kurti przyłączył się do krytyki, wskazując na "systemowy ciąg zaniedbań ze strony instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości".

"Sprawa, którą poprzedziły tak wyraźne, a jednocześnie zignorowane sygnały ostrzegawcze, właściwie nie mogła zakończyć się inaczej" - powiedział w środę cytowany przez Associated Press Kurti.

Według danych ministerstwa sprawiedliwości Kosowa w 2025 roku w kraju liczącym około 2 mln mieszkańców policja odnotowała 2815 zgłoszeń dotyczących przemocy domowej.

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