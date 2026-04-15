W skrócie BBC planuje zwolnić do dwóch tysięcy pracowników w ciągu najbliższych dwóch lat w związku z cięciami budżetowymi.

Redukcja zatrudnienia została ogłoszona podczas spotkania zespołu i wynika ze "znaczącej presji finansowej" oraz zmian w sposobie konsumpcji treści.

BBC musi obniżyć koszty operacyjne o 500 milionów funtów, a jej dochody z opłaty licencyjnej spadły o 24 procent od 2017 roku.

Planowana likwidacja nawet dwóch tysięcy miejsc pracy w BBC to największa taka akcja u brytyjskiego nadawcy od blisko 15 lat. Obecnie firma zatrudnia 21,5 tysiąca osób, co oznacza, że pracę straci około 10 proc. z nich.

Informacja o cięciach etatów została przekazana podczas środowego spotkania całego zespołu - informuje agencja AFP.

Zwolnienia ogłoszono na miesiąc przed przejęciem kierownictwa BBC przez Matta Brittina - byłego dyrektora Google na obszar Europy i Afryki, który obejmie stanowisko dyrektora generalnego brytyjskiej korporacji medialnej 18 maja.

Rhodri Talfan Davies, tymczasowo pełniący obowiązki dyrektora generalnego BBC, wyjaśnił w oświadczeniu przesłanym do AFP, że redukcja miejsc pracy jest wymuszona przez "znaczącą presję finansową, na którą trzeba szybko zareagować".

Zagrożeniem dla BBC jest rozwój dużych modeli językowych (LLM) - sztucznej inteligencji - i zmieniające się nawyki konsumentów. Jak zauważa "The Guardian", odbiorcy mediów w Wielkiej Brytanii odchodzą od nich na rzecz korzystania z platform streamingowych z filmami czy programami rozrywkowymi.

BBC musi obniżyć koszty operacyjne o 500 milionów funtów (ok. 2,44 mld zł) w 2027 i 2028 roku. W zeszłym roku budżet przedsiębiorstwa wyniósł ponad pięć miliardów funtów.

Brytyjski nadawca jest finansowany przez widzów, opłacających licencję na oglądanie lub słuchanie treści. Według najnowszych danych z jego usług korzysta co miesiąc 94 proc. dorosłych w Wielkiej Brytanii.

W raporcie z marca BBC poinformowało, że jego dochody z opłaty licencyjnej spadły o 24 procent w ujęciu realnym od 2017 roku.

Źródła: AFP, "The Guardian"

