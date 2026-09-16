W skrócie Latem 2026 roku we Francji odnotowano niemal 8000 zgonów ponad normę w związku z rekordowymi falami upałów.

Według danych francuskiej agencji zdrowia publicznego, okres od końca maja do 20 sierpnia był najgorętszy od 1900 roku, a liczba zgonów może jeszcze wzrosnąć.

Najbardziej dotkliwe skutki upałów odczuły osoby starsze, a najwięcej zgonów ponad normę wystąpiło w dniach 14-16 sierpnia.

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Jak podała francuska agencja zdrowia publicznego, najnowsza liczba 7919 zgonów ponad normę (odnotowanych w okresie od końca maja do 20 sierpnia) nie jest ostateczna i może jeszcze wzrosnąć w miarę napływu danych z ostatnich tygodni lata.

Dla porównania, w ubiegłym roku w okresie od czerwca do połowy września odnotowano we Francji 5722 zgony ponad normę powiązane z wysokimi temperaturami.

Prawie 8 tys. nadmiarowych zgonów we Francji. Winne rekordowe upały

W okresie od 27 lipca do 20 sierpnia odnotowano 817 zgonów ponad normę; liczba ta dopełnia bilans obejmujący 5764 zgony w okresie od 17 czerwca do 2 lipca, 1243 zgony między 3 a 20 lipca oraz 95 zgonów podczas fali upałów na początku lata, między 24 a 28 maja.

Liczba ofiar stanowi wymowny dowód na to, jak silny wpływ mają fale upałów w kraju, którego infrastruktura jest słabo przystosowana do radzenia sobie z ekstremalnymi temperaturami.

- Lato 2026 roku było całkowicie bezprecedensowe, z niemal nieprzerwanymi falami upałów - powiedział agencji AFP Guillaume Boulanger, kierownik działu ds. środowiska życia i pracy we francuskiej agencji zdrowia publicznego.

Wielu Francuzów wciąż pamięta falę upałów z 2003 roku, która nadeszła w szczycie wakacji - okresie, gdy w szpitalach brakowało personelu, a starsi członkowie rodzin często pozostawali bez opieki. Okres ten pochłonął około 15 000 ofiar śmiertelnych.

Jednak według francuskich służb meteorologicznych lato 2026 roku było najgorętszym od 1900 roku, przewyższając pod tym względem rok 2003 oraz kolejny okres silnych upałów z 2022 roku.

Upały we Francji. Ekstremalne temperatury najmocniej doświadczyły seniorów

W tym roku we Francji szczególnie dotkliwie skutki upałów odczuły osoby starsze; dużą liczbę zgonów ponad normę odnotowano w dniach 14-16 sierpnia, tuż po okresie najwyższych temperatur.

Jak poinformował urząd, najbardziej śmiercionośną falą upałów był okres od 17 czerwca do 2 lipca - jeszcze przed rozpoczęciem wakacji, gdy we Francji wciąż pełną parą toczyło się życie szkolne i zawodowe.

Urząd przekazał, że liczy na zakończenie gromadzenia danych do końca października, a ostateczny bilans zgonów wykraczających poza średnią (tzw. nadmiarowych zgonów) w okresie letnim ma zostać ogłoszony na początku przyszłego roku.

Źródło: AFP



