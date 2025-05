Ulewy doprowadziły do potężnych powodzi w południowo-wschodniej Australii . W wielu miejscach stanu Nowa Południowa Walia rzeki wystąpiły z brzegów, zalewając ulice i budynki. Służby ratunkowe ewakuowały ponad 400 ludzi z zalanych terenów, jednak wiele osób wciąż czeka na pomoc.

Szef ratowników zaapelował do mieszkańców zagrożonych terenów, by ewakuowali się, kiedy otrzymają ostrzeżenie. Podkreślił że pozostanie w domu "to nie jest zbyt dobry plan".