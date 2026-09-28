W skrócie Złodzieje ukradli sześć tysięcy litrów diesla z baków pojazdów zaparkowanych na terenie firmy logistycznej w Bremie.

Kradzież miała miejsce w nocy z soboty na niedzielę, a sprawcy wyważyli bramę i użyli pojazdów z kontenerami.

Bundestag i Bundesrat zdecydowały o zmniejszeniu podatku paliwowego z powodu rosnących cen ropy, a Komisja Europejska monitoruje możliwe skutki zakazu eksportu diesla ze Stanów Zjednoczonych.

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Do kradzieży doszło w nocy z piątku na sobotę. Jak podają niemieckie media, złodzieje wyważyli bramę firmy logistycznej położonej przy Ferdinand-Porsche-Straße, w północnej części Bremy.

Służby wskazują, że rabusie pojawili się na miejscu najprawdopodobniej z pojazdami wyposażonymi w kontenery.

Niemcy. Wypompowali paliwo z zaparkowanych pojazdów

Według relacji mediów przestępcy wypompowali paliwo z zatankowanych do pełna ciężarówek oraz dźwigu, znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa.

Łącznie złodziejom udało się ukraść 6 tysięcy litrów ropy z zaparkowanych pojazdów. Straty wyceniane są na ponad 10 tys. euro.

Miejscowa policja wszczęła dochodzenie. Funkcjonariusze apelują do potencjalnych świadków i osób, które mogą posiadać informacje o zdarzeniu, o kontaktowanie się ze służbami.

Cena ropy rośnie. Będzie jeszcze drożej?

W związku z sytuacją na światowych rynkach ropy, niemieckie władze podjęły kroki celem obniżenia cen za paliwo. W piątek Bundestag i Bundesrat zadecydowały o zmniejszeniu podatku paliwowego o ok. 17 eurocentów za litr.

Według danych przedstawionych przez największy niemiecki i europejski automobilklub ADAC, za litr diesla w ostatnim czasie Niemcy płacą ok. 2,40 euro.

Nowym zagrożeniem dla europejskiego dostępu do ropy są ostrzeżenia Donalda Trumpa dotyczące możliwości wprowadzenia zakazu eksportu diesla ze Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska wskazuje, że ewentualna decyzja amerykańskiego prezydenta może negatywnie odbić się zarówno na rynkach USA jak i Europy.

Źródło: N-TV, The Guardian



