W skrócie Ponad 16 tysięcy hektarów lasu płonie w rejonie miejscowości La Mierla w centralnej Hiszpanii, co wymusiło ewakuację ponad 800 mieszkańców i turystów z 20 miejscowości.

Akcję gaszenia pożaru prowadzi ponad 800 strażaków wspieranych przez specjalistyczny sprzęt, a warunki utrudnia silny wiatr i wysokie temperatury.

Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru była iskra z kombajnu zbożowego, a podobne pożary trwają także w innych regionach Hiszpanii oraz w takich krajach jak Kanada, Wielka Brytania i Norwegia.

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Potężny pożar wybuchł w czwartek w pobliżu miejscowości La Mierla w Kastylii-La Manchy w środowej Hiszpanii i od tego czasu, mimo wysiłków strażaków, wciąż się rozprzestrzenia. W niedzielę ogień objął powierzchnię łącznie około 16 tysięcy hektarów, w ciągu doby niemal podwajając swój obszar.

Hiszpania. Pożar w La Mierla, płoną tysiące hektarów

W związku z zagrożeniem ewakuowano ponad 800 mieszkańców i turystów z 20 różnych miejscowości. Pięć kolejnych zostało z kolei otoczonych kordonem bezpieczeństwa. Większość ewakuowanych to osoby, które przyjechały w ten region na wakacje. Z zakwaterowania oferowanego przez Czerwony Krzyż skorzystało do tej pory ok. 50 osób.

Z ogniem walczy ponad 800 strażaków i funkcjonariuszy Wojskowej Jednostki Bezpieczeństwa oraz 170 jednostek specjalistycznego sprzętu.

- Koncentrujemy się na tym, aby kierować pożarem i nie pozwolić, aby on kierował nami. Dzięki temu w przyszłości - nie natychmiastowej, ale bliskiej - będziemy w stanie go opanować - tłumaczyła Mercedes Gómez, minister zrównoważonego rozwoju Kastylii-La Manchy. Jak podkreśliła, priorytetem jest ochrona zabudowań mieszkalnych.

O "ekstremalnym ryzyku", które ciągle niesie ze sobą ogień, mówił Daniel García Marco, dyrektor techniczny ds. gaszenia pożarów w lokalnym rządzie. Poinformował także, że w ciągu weekendu gwałtownie wzrosło tempo rozprzestrzeniania się żywiołu.

Potężny żywioł pustoszy Hiszpanię. Trwa akcja służb

Walki z ogniem nie ułatwiają warunki pogodowe, które są skrajnie niesprzyjające - ze względu na silne podmuchy wiatru, sięgające 50 km/h oraz wysokie temperatury. Strażacy przygotowują specjalną barierę ochronną, około 16 km od czoła pożaru, która ma zatrzymać ogień.

Zasadnicza większość terenu objętego pożarem to obszar należący do Parku Narodowego Sierra Norte de Guadalajara, kluczowego dla regionalnej turystyki. Ta już w tym momencie poważnie ucierpiała ze względu na falę odwołań rezerwacji.

Wstępne ustalenia śledczych sugerują, że przyczyną pożaru była działalność rolnicza - ogień miał się zaprószyć od iskry z kombajnu zbożowego. Duży pożar szaleje także w innym regionie kraju - w gminie Ores, w Aragonii, gdzie spłonęło ponad 15 tys. ha lasów oraz nieużytków rolnych.

Hiszpania to niejedyny kraj, który zmaga się z potężnymi pożarami. Ponad pięć tysięcy strażaków walczy z pożarami lasów w Kanadzie, a wspiera ich prawie 300 samolotów gaśniczych, helikopterów i samolotów prowadzących ewakuacje. Ogień szaleje także w Wielkiej Brytanii czy Norwegii.

Źródła: ABC, El Pais, Euro News





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