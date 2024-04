Niektóre obszary przybrzeżne we Francji szybko staną się niezdatne do zamieszkania - ostrzega francuski minister ds. transformacji ekologicznej Christophe Bechu. Ma to związek ze wzrostem poziomów oceanów. Według informacji polityka zagrożonych może być tysiące domów w 500 gminach. Już teraz władze szukają rozwiązań.