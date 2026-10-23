W skrócie Burza Austen odcięła zasilanie w 161 tys. gospodarstw domowych; najpoważniejsze uszkodzenia sieci odnotowano w regionach Bretanii, Pays de la Loire oraz Normandii.

W wielu francuskich departamentach obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.

Sytuacja na kolei i drogach jest trudna: wstrzymano część połączeń, zamknięto wiele mostów oraz ograniczono prędkość jazdy na drogach.

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Burza Austen dotarła do francuskiego wybrzeża w nocy z czwartku na piątek i obecnie krąży w rejonie Kanału La Manche. W 20 nadmorskich departamentach Francji obowiązują pomarańczowe alerty wydane przez służbę meteorologiczną Meteo France. Po francuskiej stronie Kanału La Manche wydano dekret ograniczający "podróż wzdłuż wybrzeża".

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Francja walczy z wichurą. Tysiące domów bez elektryczności

W północno-zachodniej Francji co najmniej 161 tysięcy gospodarstw domowych nie ma prądu - poinformował operator Enedis. Największe uszkodzenia sieci odnotowano w Bretanii (128 tys. domów), Pays de la Loire (19 tys.) i w Normandii (14 tys.).

Największym zagrożeniem są wichury, które w wielu miejscach powalały drzewa. W Bretanii i Pays de la Loire pobite zostały miesięczne rekordy prędkości porywów. Zanotowano tam podmuchy dochodzące do 161 km/h.

Burza Austen przyniosła do północno-zachodniej Francji bardzo silne wichury, lokalnie przekraczające 160 km/h WXCharts materiał zewnętrzny

Wstrzymano kursowanie pociągów w Normandii. Nie wyjechały miedzy innymi pociągi z Paryża, niektóre kursy skrócono. Do Bretanii żaden z pociągów wielkiej prędkości TGV nie dojeżdża dalej niż do Rennes. Odwołano przejazd pociągu TGV do Quimper, zaś innym skrócono trasę.

Według przewoźnika SNCF utrudnienia te mogą potrwać do soboty, kiedy pogoda ma się uspokoić.

Władze prefektury Manche wezwały mieszkańców do zachowania ostrożności i wydała rozporządzenie "ograniczające podróże wzdłuż wybrzeża, w tym ograniczenie dostępu do plaż" - napisano w oświadczeniu. W rejonie Bretanii sztorm przyniósł wysokie fale, przekraczające 10 metrów.

Z powodu burzy problemy mają nie tylko kolejarze. Załamanie pogody wymusiło zmiany między innymi na drogach.

Wichury powalają drzewa. Ograniczają ruch, zamykają mosty

Ze względów bezpieczeństwa w regionie Hauts-de-France zmniejszono limit prędkości na tamtejszych drogach ze 130 do 110 km/h, a dla pojazdów poniżej 3,5 tony ze 110 do 90 km/h. Pojazdy ciężarowe mają zakaz wyprzedzania i nie mogą podróżować szybciej niż 80 km/h.

Zamknięto wiele mostów, w tym przeprawy Saint-Nazaire i Cheviré w Nantes oraz Normandy, Tancarville i Brotonne w Seine-Maritime i Calvados. Burza Austen mocno utrudniła też pracę lotniska w Breście. Odwołano kilka lotów do lub z miasta Finistere.

Duńska firma promowowa DFDS ogłosiła, że wstrzymuje kursowanie promów między Dover a Calais do sobotniego poranka.

Wichury powalające drzewa wymusiły wprowadzenie wielu obostrzeń. W mieście Le Mans zamknięto wszystkie tamtejsze parki i ogrody na cały dzień.

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Austen, określana przez synoptyków z Meteo France jako "pierwsza jesienna burza" w tym sezonie, może potrwać przez cały dzień. Według prognoz najsilniejsze podmuchy z czasem przesuną się dalej na północny wschód, niosąc porywy od 80 do 100 km/h w głębi lądu i do 110 km/h w rejonie wybrzeża.

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Sytuacja pogodowa ma się powoli uspokoić w piątek wieczorem, choć silne podmuchy w wielu miejscach zapewne będą jeszcze odczuwalne w nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę rano.

Źródło: "Le Parisien", Meteo France, Ouest France

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