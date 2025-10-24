W skrócie W Niemczech gwałtownie wzrasta liczba przypadków ptasiej grypy, co prowadzi do masowej śmierci zarówno ptaków hodowlanych, jak i dzikich.

Władze apelują o ostrożność i podejmują działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby oraz ochronę rolnictwa.

Wirus H5N1 rozprzestrzenia się także w innych krajach europejskich - na Słowacji, w Belgii i Holandii odnotowano ogniska zakażeń.

Niemieckie Ministerstwo Rolnictwa ostrzegło w piątek o "bardzo szybko rosnącej liczbie przypadków" ptasiej grypy w kraju. Według organizacji pozarządowej NABU w Niemczech w związku z epidemią zginęło już co najmniej 240 tys. zwierząt. Tylko na jednej fermie w południowo-zachodnich Niemczech zabitych zostało ok. 15 tys. ptaków.

Minister rolnictwa Alois Rainer przekazał, że władze skupiają się obecnie przede wszystkim na "powstrzymaniu dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, ochronie zwierząt i uniknięciu poważnych strat dla rolnictwa i przemysłu żywieniowego".

Ptasia grypa w Niemczech. Tysiące zarażonych ptaków

Ptasia grypa dotyka w Niemczech nie tylko ptaki hodowlane, ale również dzikie, w tym po raz pierwszy żurawie. Agencja AFP informuje, że w miejscowości Linum na północ od Berlina, widziani byli wolontariusze w strojach ochronnych, zbierający martwe żurawie, które zostały następnie wywiezione.

Niemieckie władze ostrzegają, że przypadki choroby wśród dzikiego ptactwa mogą prowadzić do dalszej transmisji wirusa na kolejne zwierzęta.

Instytut Friedricha Loefflera, zajmujący się badaniem nad chorobami wśród zwierząt ostrzega, że ptasia grypa może przenosić się również na ludzi, choć zagrożenie taką sytuacją jest niewielkie. Mimo to zaapelowano do obywateli, by nie zbliżali się do martwych ptaków.

Ptasia grypa grasuje w Europie

Wirus ptasiej grypy H5N1 sieje spustoszenie nie tylko wśród niemieckiego ptactwa. W środę służby weterynaryjne potwierdziły zachorowanie u czterech kur i jednej gęsi w powiecie Twardoszyn na północy Słowacji. Przypadki choroby odnotowano również w powiecie Galanta na południowym-zachodzie kraju.

Do zachorowań doszło również w Belgii i Holandii. W tym pierwszym kraju ognisko wirusa odkryto na fermie indyków na północy kraju. W sumie choroba doprowadziła w kraju do śmierci 319 ptaków, a ponad 67 tys. musiało zostać ubitych. Z kolei w Holandii ptasią grypę wykryto na fermie drobiu, w wyniku czego konieczne było dokonanie uboju ok. 161 tys. kurczaków.

