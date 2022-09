Tysiąc ton pomocy dla Ukrainy. Z Marsylii wypłynął statek

To najważniejszy konwój humanitarny od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, twierdzą francuskie władze. Statek z 1000 ton pomocy humanitarnej i materiałami do odbudowy infrastruktury Ukrainy wypłynął z Marsylii do Rumunii.

Zdjęcie Statek z 1000 ton pomocy humanitarnej i materiałami do odbudowy infrastruktury Ukrainy wypłynął z Marsylii do Rumunii / NICOLAS TUCAT/AFP/East News / East News