"Tyrada obelg". Ostra rozmowa Trumpa z szefem NATO, media ujawniają

Mark Rutte w środę spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Wizyta ta odbyła się bez udziału mediów. Rutte, zapytany wprost przez CNN, czy Trump zapowiedział zamiar opuszczenia NATO, kilkakrotnie odpowiedział wymijająco.

- Pozwól, że wyrażę się jasno, jest wyraźnie rozczarowany wieloma sojusznikami z NATO i rozumiem jego punkt widzenia - powiedział sekretarz generalny. Zaznaczył jednak, że on sam konsekwentnie wskazywał prezydentowi Trumpowi przykłady tego, jak sojusznicy stanęli na wysokości zadania w sprawie Iranu - m.in. w kwestii baz, zapewnieniu logistyki, przelotów i dotrzymaniu zobowiązań.

Jak informuje Politico, powołując się na swoje źródła, w trakcie spotkania Donald Trump ostro skrytykował sojuszników z NATO i wyraził niezadowolenie z ich stanowiska w sprawie konfliktu z Iranem.

"Spotkanie z sekretarzem generalnym NATO w Białym Domu, zaplanowane jako wizyta robocza, przerodziło się w napiętą rozmowę" - przekazano. Według europejskich urzędników Trump wykorzystał ją do wyrażenia niezadowolenia z niechęci państw europejskich do poparcia działań USA i Izraela przeciwko Teheranowi.

Spotkanie Donald Trump - Mark Rutte. "Tyrada obelg"

Rozmówcy opisują rozmowę jako "tyradę obelg", podczas której prezydent USA miał sugerować możliwe dalsze kroki Waszyngtonu - w tym ewentualne opuszczenie Sojuszu - jednak nie przedstawił szczegółów.

- Wszystko na marne. Rozmowa była niczym więcej niż tyradą obelg. Trump prawdopodobnie groził, że może zrobić wszystko - powiedział jeden z urzędników.

Po spotkaniu Trump kolejny raz publicznie skrytykował NATO w mediach społecznościowych. Stwierdził, że sojusz "nie był obecny, kiedy był potrzebny" i ponownie poruszył kwestię Grenlandii.

Sam Rutte podkreśla, że rozmowa była "szczera, ale konstruktywna". Przyznał, że "wyczuł rozczarowanie" Trumpa, ale podkreślił, że jedność NATO pozostaje nienaruszona.

USA. Media: Donald Trump chce ukarać państwa NATO

Według "Wal Street Journal" administracja Trumpa rozważa plan ukarania niektórych państw członkowskich NATO, które - zdaniem amerykańskiego przywódcy - nie udzieliły odpowiedniego wsparcia Stanom Zjednoczonym i Izraelowi podczas wojny z Iranem.

Z kolei "The Times" donosi, że Biały Dom planuje audyt wśród członków NATO, podczas którego zdecyduje, które kraje powinny zostać ukarane. Wśród państw najbardziej zagrożonych mają znajdować się m.in. Hiszpania i Francja.

Tymczasem agencja Reutersa informuje, że Trump prowadzi dyskusje z doradcami na temat wycofania części wojsk USA z Europy z powrotem do kraju. Decyzja w tej sprawie jednak dotychczas nie zapadła.

Według Reutera dyskusje te pokazują jednak, jak napięte są relacje transatlantyckie i że trwająca wizyta sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego w Waszyngtonie nie przyniosła znaczącego polepszenia.

USA wycofają siły z Europy? To nie takie proste

Uchwalona przez Kongres tegoroczna ustawa o wydatkach obronnych NDAA zawiera przepisy ograniczające możliwość szybkiego i znaczącego wycofania sił USA z Europy. Zabrania ona redukcji amerykańskich sił zbrojnych w Europie poniżej poziomu 76 tys. na więcej niż 45 dni, dopóki szef Pentagonu i szef Dowództwa Europejskiego (EUCOM) nie przedstawią Kongresowi oddzielnych raportów uzasadniających podjęcie decyzji.

Dokument musi uwzględnić, dlaczego taki ruch jest zgodny z interesami bezpieczeństwa narodowego USA i oświadczyć, że decyzja została podjęta w konsultacji ze wszystkimi sojusznikami w NATO i partnerami Sojuszu. Pentagon musiałby skonsultować się z innymi agencjami przed podjęciem decyzji.

Źródło: Politico

