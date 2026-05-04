Tymczasowe zawieszenie broni w Ukrainie. Putin podjął decyzję
Władimir Putin ogłosił tymczasowe zawieszenie broni w Ukrainie w związku z Dniem Zwycięstwa - przekazał Reuters, powołując się na rosyjskie agencje. Rozejm będzie obowiązywać od 8 do 9 maja. Kijów dotychczas nie odniósł się do tego komunikatu.
W skrócie
- Władimir Putin zdecydował o czasowym zawieszeniu broni w Ukrainie z okazji Dnia Zwycięstwa, co ma obowiązywać od 8 do 9 maja.
- Rosyjskie Ministerstwo Obrony oczekuje, że Ukraina również zastosuje się do rozejmu, lecz Ukraina nie odniosła się do tej propozycji.
- Wcześniej Wołodymyr Zełenski skrytykował pomysł jednodniowego zawieszenia broni.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Przywódca Rosji Władimir Putin ogłosił w poniedziałek dwudniowe zawieszenie broni w konflikcie z Ukrainą, aby uczcić rocznicę klęski nazistowskich Niemiec w II wojnie światowej - poinformowały rosyjskie agencje, powołując się na Ministerstwo Obrony.
Rosyjski resort obrony wyraził nadzieję, że strona ukraińska "pójdzie za przykładem" Rosji i będzie respektować decyzję o przerwaniu ognia na linii frontu.
Resort zaznaczył jednak, że jeśli Ukraina spróbuje przerwać obchody Dnia Zwycięstwa, "nastąpi potężny odwetowy atak rakietowy w centrum Kijowa".
W momencie publikacji tego artykułu, Ukraina nie odniosła się jeszcze do stanowiska Rosji, w związku z czym, póki co - jest to rozejm jednostronny.
Putin ogłasza rozejm. Decyzja zapadła po rozmowie z Trumpem
Władimir Putin propozycję rozejmu miał omawiać podczas środowej rozmowy telefonicznej z prezydentem USA.
Donald Trump mówił, że to on zasugerował przywódcy Rosji "mały rozejm" w Ukrainie. - Zasugerowałem małe zawieszenie broni i myślę, że on mógłby to zrobić. Mógłby ogłosić coś z tym związanego - mówił republikanin do dziennikarzy podczas konferencji.
Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy, 11 i 12 kwietnia. Zawieszenie broni miało potrwać 32 godziny.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy następnie przekazał, że podczas "wielkanocnego rozejmu" rosyjscy wojskowi złamali warunki porozumienia 10 721 razy. Oskarżenia o naruszenia umowy padały również pod adresem Kijowa.
Wojna w Ukrainie. Zełenski wprost o propozycji rozejmu
Wołodymyr Zełenski po komunikacie Trumpa o możliwym rozemie, odrzucił pomysł jednodniowego zawieszenia broni w wojnie, określając go jako "nieuczciwy". Zaznaczył, że Kijów nie otrzymał jeszcze żadnej oficjalnej propozycji zawieszenia broni 9 maja - podała w poniedziałek agencja Interfax-Ukraina.
- Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja (...) z nami oficjalnie nikt się nie kontaktował, niczego oficjalnie nie proponował - powiedział Zełenski dziennikarzom w kuluarach szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu.
Według Interfax-Ukraina prezydent zaznaczył, że "to wojna Rosji przeciwko Ukrainie", dlatego ważne jest, aby strona ukraińska wiedziała, na co umawiają się USA i Rosja.
- Dzisiaj Merefa (ostrzelane przez Rosjan miasto w obwodzie charkowskim - red.), wczoraj Dniepr, zabici, ranni, dorośli, dzieci... Przepraszam, ale po czymś takim propozycja, by - na przykład - wstrzymać ataki rakietowe i dronowe na ukraińskie miasta i społeczności na jeden dzień przed paradą (z okazji świętowanego w Rosji tzw. Dnia Zwycięstwa, upamiętniającego zakończenie II wojny światowej - red.), jest niepoważna - podkreślił Zełenski.
- Czyli mamy dać im święto, a rankiem po 9 maja oni (Rosjanie - red.) znów będą nas zabijać. Dlatego będziemy patrzeć, jak to wszystko się potoczy - oznajmił ukraiński przywódca.
Zełenski o paradzie w Moskwie. "Drony mogą przelecieć nad paradą"
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja nie może czuć się bezpieczna podczas obchodów Dnia Zwycięstwa w Moskwie.
Zasugerował, że ukraińskie drony są zdolne dolecieć nad paradę wojskową organizowaną 9 maja na Placu Czerwonym. Jednocześnie podkreślił, że Władimira Putina należy skłaniać do zakończenia wojny drogą dyplomatyczną.
- To lato będzie momentem, kiedy Putin zdecyduje, co robić dalej: rozszerzać tę wojnę czy przejść do działań dyplomatycznych. Powinniśmy popychać go w stronę dyplomacji - powiedział Zełenski podczas wystąpienia w Armenii.
Rosja widocznie obawia się ataku ze strony Ukrainy podczas obchodów, a skala ograniczeń jest naprawdę duża. Po raz pierwszy od 2007 roku w paradzie nie weźmie udziału pokazowa kolumna pojazdów wojskowych.