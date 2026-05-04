W skrócie Władimir Putin zdecydował o czasowym zawieszeniu broni w Ukrainie z okazji Dnia Zwycięstwa, co ma obowiązywać od 8 do 9 maja.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony oczekuje, że Ukraina również zastosuje się do rozejmu, lecz Ukraina nie odniosła się do tej propozycji.

Wcześniej Wołodymyr Zełenski skrytykował pomysł jednodniowego zawieszenia broni.

Przywódca Rosji Władimir Putin ogłosił w poniedziałek dwudniowe zawieszenie broni w konflikcie z Ukrainą, aby uczcić rocznicę klęski nazistowskich Niemiec w II wojnie światowej - poinformowały rosyjskie agencje, powołując się na Ministerstwo Obrony.

Rosyjski resort obrony wyraził nadzieję, że strona ukraińska "pójdzie za przykładem" Rosji i będzie respektować decyzję o przerwaniu ognia na linii frontu.

Resort zaznaczył jednak, że jeśli Ukraina spróbuje przerwać obchody Dnia Zwycięstwa, "nastąpi potężny odwetowy atak rakietowy w centrum Kijowa".

W momencie publikacji tego artykułu, Ukraina nie odniosła się jeszcze do stanowiska Rosji, w związku z czym, póki co - jest to rozejm jednostronny.

Putin ogłasza rozejm. Decyzja zapadła po rozmowie z Trumpem

Władimir Putin propozycję rozejmu miał omawiać podczas środowej rozmowy telefonicznej z prezydentem USA.

Donald Trump mówił, że to on zasugerował przywódcy Rosji "mały rozejm" w Ukrainie. - Zasugerowałem małe zawieszenie broni i myślę, że on mógłby to zrobić. Mógłby ogłosić coś z tym związanego - mówił republikanin do dziennikarzy podczas konferencji.

Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy, 11 i 12 kwietnia. Zawieszenie broni miało potrwać 32 godziny.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy następnie przekazał, że podczas "wielkanocnego rozejmu" rosyjscy wojskowi złamali warunki porozumienia 10 721 razy. Oskarżenia o naruszenia umowy padały również pod adresem Kijowa.

Wojna w Ukrainie. Zełenski wprost o propozycji rozejmu

Wołodymyr Zełenski po komunikacie Trumpa o możliwym rozemie, odrzucił pomysł jednodniowego zawieszenia broni w wojnie, określając go jako "nieuczciwy". Zaznaczył, że Kijów nie otrzymał jeszcze żadnej oficjalnej propozycji zawieszenia broni 9 maja - podała w poniedziałek agencja Interfax-Ukraina.

- Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja (...) z nami oficjalnie nikt się nie kontaktował, niczego oficjalnie nie proponował - powiedział Zełenski dziennikarzom w kuluarach szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu.

Według Interfax-Ukraina prezydent zaznaczył, że "to wojna Rosji przeciwko Ukrainie", dlatego ważne jest, aby strona ukraińska wiedziała, na co umawiają się USA i Rosja.

- Dzisiaj Merefa (ostrzelane przez Rosjan miasto w obwodzie charkowskim - red.), wczoraj Dniepr, zabici, ranni, dorośli, dzieci... Przepraszam, ale po czymś takim propozycja, by - na przykład - wstrzymać ataki rakietowe i dronowe na ukraińskie miasta i społeczności na jeden dzień przed paradą (z okazji świętowanego w Rosji tzw. Dnia Zwycięstwa, upamiętniającego zakończenie II wojny światowej - red.), jest niepoważna - podkreślił Zełenski.

- Czyli mamy dać im święto, a rankiem po 9 maja oni (Rosjanie - red.) znów będą nas zabijać. Dlatego będziemy patrzeć, jak to wszystko się potoczy - oznajmił ukraiński przywódca.

Zełenski o paradzie w Moskwie. "Drony mogą przelecieć nad paradą"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja nie może czuć się bezpieczna podczas obchodów Dnia Zwycięstwa w Moskwie.

Zasugerował, że ukraińskie drony są zdolne dolecieć nad paradę wojskową organizowaną 9 maja na Placu Czerwonym. Jednocześnie podkreślił, że Władimira Putina należy skłaniać do zakończenia wojny drogą dyplomatyczną.

- To lato będzie momentem, kiedy Putin zdecyduje, co robić dalej: rozszerzać tę wojnę czy przejść do działań dyplomatycznych. Powinniśmy popychać go w stronę dyplomacji - powiedział Zełenski podczas wystąpienia w Armenii.

Rosja widocznie obawia się ataku ze strony Ukrainy podczas obchodów, a skala ograniczeń jest naprawdę duża. Po raz pierwszy od 2007 roku w paradzie nie weźmie udziału pokazowa kolumna pojazdów wojskowych.

