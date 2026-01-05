W skrócie Delcy Rodriguez, jako pełniąca obowiązki prezydent Wenezueli, wezwała do pokojowego dialogu i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Rodriguez podkreśliła, że Wenezuela pragnie żyć bez zagrożeń zewnętrznych i dąży do partnerskich relacji, mimo aresztowania Nicolasa Maduro.

Donald Trump odpowiada twardo na apel, nie wykluczając dalszych działań wobec Wenezueli, jeśli kraj nie podejmie współpracy z USA.

Delcy Rodriguez, która przejęła obowiązki głowy państwa po sobotnim zatrzymaniu prezydenta Nicolasa Maduro i jego żony Cilii Flores, oświadczyła, że "Wenezuela ma prawo do pokoju, rozwoju, suwerenności i przyszłości", mimo obecnych napiętych relacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Wenezuela dąży do "globalnego pokoju". Oświadczenie Rodriguez

W oświadczeniu opublikowanym w niedzielę w mediach społecznościowych Rodriguez wystosowała pokojowy apel w stronę prezydenta USA Donalda Trumpa. Pełniąca obowiązki prezydent Wenezueli podkreśliła, że jej kraj dąży do życia bez zagrożeń ze strony innych krajów i pragnie kontynuować swoją politykę zagraniczną bez żadnych ograniczeń.

"Wenezuela potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz pokoju i pokojowego współistnienia. Nasz kraj dąży do życia bez zagrożeń zewnętrznych, w środowisku pełnym szacunku i współpracy międzynarodowej" - pisała w sieci Rodriguez.

Pełniąca obowiązki prezydenta dodała, że zdaniem narodu wenezuelskiego "globalny pokój buduje się przede wszystkim poprzez zagwarantowanie pokoju w każdym narodzie".

Polityk podkreśliła, że mimo konfliktu na linii Wenezuela-Stany Zjednoczone podsyconego sobotnim zatrzymaniem Nicolasa Maduro, priorytetem dla kraju jest utrzymanie zrównoważonych i pełnych szacunku stosunków z rządem USA.

"Zachęcamy rząd USA do współpracy z nami na zasadach wspólnego rozwoju w ramach prawa międzynarodowego, mającego na celu wzmocnienie trwałego współistnienia społeczności" - czytamy w oświadczeniu.

Prezydent Wenezueli z apelem do USA. Trump odpowiada

Delcy Rodriguez zwróciła się bezpośrednio do prezydenta USA Donalda Trumpa, który uznał Wenezuelę za "upadły kraj" i zapowiedział, że chciałby tymczasowo przejąć nad nim kontrolę.

"Prezydencie Donaldzie Trumpie, nasz naród i nasz kraj zasługuje na pokój i dialog, nie wojnę" - stwierdziła w oświadczeniu Rodriguez.

Amerykański przywódca niezmiennie twierdzi jednak, że Wenezuela powinna ulec całkowitemu przebudowaniu, łącznie ze zmianą władz w kraju. W niedzielę Trump zapowiedział, że USA nie wykluczają kolejnego ataku na Wenezuelę, jeśli Rodriguez odmówi współpracy z amerykańskim rządem.

- Odzyskujemy to, co ukradli. My tu rządzimy - powiedział dziennikarzom amerykański przywódca.

Delcy Rodriguez przejęła obowiązki prezydenta Wenezueli po tym, jak służby Stanów Zjednoczonych schwytały w sobotę nad ranem Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores.

Administracja Trumpa podkreśla, że zatrzymanie było konieczne do pociągnięcia Maduro do odpowiedzialności karnej za zarzuty wniesione już w 2020 roku. USA zarzucają byłemu prezydentowi m.in. przemyt narkotyków do USA czy przyjmowanie korzyści majątkowych.

Źródło: Reuters

