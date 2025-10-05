Tym razem nie drony. Paraliż na litewskim lotnisku, podano powód
Na kilka godzin zamknięto w nocy lotnisko w Wilnie z powodu latających w pobliżu balonów przemytniczych. Łącznie zlokalizowano 13 takich powietrznych przesyłek. Istniało poważne zagrożenie dla startów i lądowań samolotów, dlatego podjęto prewencyjne środki. Loty przekierowywano do Kowna i Rygi.
W skrócie
- Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie została zamknięta z powodu wykrycia przemytniczych balonów.
- Decyzja o zamknięciu spowodowała przekierowanie lotów do Kowna i Rygi.
- To nie był pierwszy przypadek naruszenia bezpieczeństwa w pobliżu lotniska w Wilnie.
Zamknięta z powodu przelotu przemytniczych balonów przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie, została ponownie otwarta - poinformował port lotniczy w niedzielę rano na swojej stronie internetowej.
W sobotę w nocy portal LRT.lt podał, powołując się na litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC), że przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie została zamknięta po wykryciu obiektów latających w pobliżu miejscowości Baltaja Voka.
"NKVC potwierdziło, że w kierunku lotniska w Wilnie leciało łącznie 13 balonów z przemytem" - poinformował portal. Dodał, że decyzja o zamknięciu przestrzeni powietrznej została podjęta z powodu zagrożenia dla startów i lądowań samolotów.
Wilno. Na kilka godzin zamknęli lotnisko, powodem balony przemytnicze
Według LRT przestrzeń powietrzna miała być zamknięta do godziny 02:45 czasu lokalnego (01:45 czasu polskiego) ale na stronie internetowej lotniska w Wilnie pojawiła się informacja, że pozostanie zamknięta do godziny 04:30 (03:30 czasu polskiego).
Przedstawiciel Litewskich Portów Lotniczych (LTOU) informował o przekierowaniu lotów na lotniska w Kownie i Rydze. "Przestrzeń powietrzna jest obecnie zamknięta, (...) sytuacja zmienia się co kilka minut" - przekazało LTOU agencji BNS po północy.
Zgodnie z wpisem lotniska w Wilnie przestrzeń powietrzna nad portem została otwarta o godz. 04:50 czasu lokalnego (3:50 w Polsce).
Portal przypomniał, że to nie pierwszy podobny przypadek na lotnisku w Wilnie. 27 września w Wilnie odnotowano trzy niedozwolone loty dronów w pobliżu lotniska. Wcześniej 21 sierpnia zgłoszono również obecność drona. W obu przypadkach loty zostały tymczasowo zawieszone, a samoloty przekierowane na inne lotniska.