Tykająca bomba na dnie Bałtyku. Finowie alarmują

60 metrów pod poziomem morza, na dnie Bałtyku, czai się cichy zabójca. Chodzi o wrak holownika Simson, który od niemal 50 lat spoczywa w odmętach morza tuż u wybrzeży jednej z fińskich wysp. Problemem jest to, co znajduje się we wnętrzu wraku. Jak alarmują naukowcy, ładunek może być bardzo toksyczny dla otoczenia.

Zdjęcie Finlandia ostrzega: Na dnie Bałtyku czai się zagrożenie / Fińskie Centrum Ekologiczne /