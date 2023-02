Gazeta informuje, że do porozumienia, które firmuje organizacja branży gastronomicznej Koninklijke Horeca Nederland (KHN), przystąpiło już 137 przedsiębiorców m.in. z Haarlem i Amersfoort w środkowej Holandii oraz Enschede i Almelo we wschodniej części kraju.

Holandia: Czarna lista klientów

Do centralnego rejestru trafią osoby, które sprawiały problemy w restauracjach, klubach czy hotelach - wyjaśnia "Trouw". Wpisanie na listę oznaczać będzie zakaz wstępu do podmiotów, które będą z niego korzystały. Za handel narkotykami - roczny zakaz, a za wszczęcie bójki lub płacenie fałszywymi pieniędzmi - od trzech do sześciu miesięcy.

- To najlepszy system, jaki mogę sobie wyobrazić - powiedział przedsiębiorca Marc Bout, cytowany przez dziennik.

Lista uciążliwych klientów funkcjonowała w Niderlandach do 2018 roku, jednak zrezygnowano z jej prowadzenia po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących prywatności. "Nowy model gwarantuje prywatność lepiej niż poprzedni system i uzyskał akceptację AP" - zaznacza "Trouw".