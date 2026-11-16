W skrócie Estonia opracowuje strategię cyfrowego rządu, która pozwoli na zarządzanie państwem z zagranicy w razie inwazji lub całkowitego paraliżu krajowej infrastruktury.

Cyfrowa kopia kraju obejmuje kluczowe dane, w tym rejestry obywateli oraz kodeksy prawne, a zapasowe serwery znajdują się obecnie w cyfrowej ambasadzie w Luksemburgu.

Inicjatywa jest odpowiedzią na zagrożenia ze strony Rosji i stanowi rozwinięcie doświadczeń z 2007 roku, gdy masowe cyberataki na dwa tygodnie sparaliżowały kraj.

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"Proszę sobie wyobrazić generała Charles'a de Gaulle'a, wygnanego do Londynu podczas II wojny światowej, kierującego rządem Wolnej Francji, logując się do chmury" - zaczyna swój artykuł serwis Politico.

Na taki właśnie scenariusz przygotowują się władze Estonii. Rząd w Tallinnie opracowuje nową strategię, mającą na celu zwiększenie odporności na możliwą katastrofę - "hukukindlus" (Dzień Sądu Ostatecznego). Ma ona umożliwić całkowite zarządzanie cyfrowymi usługami z zagranicy w przypadku okupacji przez wroga.

Ten bałtycki kraj, liczący 1,3 miliona mieszkańców i mający 294-kilometrową granicę z Rosją, obawia się, że stanie się głównym celem ataku Moskwy na któreś z państw NATO i UE. Służby bezpieczeństwa ostrzegają od dawna, że Moskwa prowadzi wojnę hybrydową z Europą. Jednocześnie Tallinn obwinia Rosję o szereg wrogich aktów - od cyberataków, przez podpalenia, po przecięcia podmorskich kabli przesyłu danych.

Estonia tworzy "kopię kraju". Zarządzanie państwem w chmurze

Teraz Estonia przygotowuje się do przeniesienia swoich usług publicznych do chmury, "w razie gdyby centra danych uległy zniszczeniu lub gdy na miejscu byliby ludzie i władze nie mogłyby działać" - powiedział Tõnu Grünberg, architekt nowej strategii i były zastępca sekretarza generalnego ds. infrastruktury cyfrowej i cyberbezpieczeństwa w estońskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

Jak informuje Politico, Estonia ma już kopię zapasową danych w swojej "cyfrowej ambasadzie" w Luksemburgu. "Jest ona w istocie kopią krajowego planu obejmującego wszystko, od rejestrów obywateli, po rejestry gruntów i kodeksy prawne" - czytamy.

- Teraz naprawdę chcemy być online, cokolwiek się stanie. Wszystko musi pozostać sprawne - powiedział Grünberg.

Estonia. Kraj gotowy na cyberataki. Ma doświadczenia z przeszłości

Estonia buduje systemy, które mogłyby przetrwać każdy możliwy kryzys. Kraj ten ma doświadczenia związane ze zmasowanym atakiem w cyberprzestrzeni. W 2007 roku fala cyberataków, trwająca 22 dni, sparaliżowała znaczną część usług komercyjnych i rządowych. Władze kraju przypisały później te działania Rosji.

Incydent ten był pod wieloma względami pierwszym współczesnym cyberatakiem na dużą skalę wymierzonym w aparat państwowy. Skłonił on Tallinn do gruntownej przebudowy całej infrastruktury cyfrowej, czyniąc Estonię państwem, które niektórzy uważają za najbardziej zdigitalizowane na świecie.

- Podjęli wyjątkowo nowatorskie podejście w kwestii cyfryzacji usług rządowych - ocenił Joseph Jarnecki, pracownik naukowy w londyńskim think tanku Royal United Services Institute (RUSI).

Odporność cyfrowa. Estonia szykuje przełomowy plan

Niedawne ataki na centra danych w Rosji podkreśliły, jak kluczowe stały się usługi cyfrowe dla krajów będących w stanie wojny. Ukraina zaatakowała trzy centra danych należące do rosyjskiego dostawcy Yandex, pokazując, że atakowanie mocy obliczeniowej stało się porównywalne z atakiem na elektrownię dostarczającą energię elektryczną, ogrzewanie i paliwo, od których zależą wojsko i ludność cywilna.

"Estoński narodowy plan odporności na kryzys jest znakomitym przykładem tego, jak państwa starają się chronić swoich obywateli i usługi przed tymi zagrożeniami poprzez delokalizację" - ocenia Politico.

Źródło: Politico



