W skrócie Wielka Brytania stanowczo odrzuciła pomysł wznowienia bezpośrednich rozmów z Władimirem Putinem, dystansując się od stanowiska Francji i Włoch.

Yvette Cooper wezwała do zwiększenia presji na Moskwę poprzez sankcje gospodarcze i wsparcie militarne dla Ukrainy, podkreślając brak dowodów na gotowość Rosji do rozmów pokojowych.

Donald Trump stwierdził, że to postawa Wołodymyra Zełenskiego blokuje zawarcie porozumienia pokojowego, podczas gdy Władimir Putin jest według niego gotowy do układu.

W rozmowie z portalem Politico Yvette Cooper zaznaczyła, że warunkiem rozpoczęcia dyplomacji musi być realna wola pokoju po stronie Kremla.

Jej zdaniem takich dowodów obecnie brakuje, mimo że Ukraina, Stany Zjednoczone i europejscy sojusznicy pracują nad planami pokojowymi, obejmującymi m.in. gwarancje bezpieczeństwa.

Wielka Brytania ma wątpliwości ws. negocjacji pokojowych. "Nie widzę dowodów"

Wypowiedzi Cooper pojawiają się w kontekście obaw Brukseli, że Unia Europejska może zostać zmarginalizowana, jeśli przyszłe negocjacje z Rosją będą prowadzone głównie przez Waszyngton.

- Tym, co widzimy, jest ogromne zaangażowanie Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi, które wspierane są przez Europę, w pracę nad opracowaniem planów pokojowych, w tym gwarancji bezpieczeństwa. Jednak jak dotąd nie widzę dowodów na to, że Putin jest gotowy do podjęcia rozmów lub dyskusji - powiedziała.

Wobec braku takich dowodów, jak dodała, presja na Moskwę powinna zostać zwiększona, a nie zmniejszona - poprzez sankcje oraz wsparcie wojskowe dla Ukrainy.

- Musimy być gotowi, równolegle z tą niezwykle ważną pracą, do wywierania większej presji gospodarczej oraz do dalszego wsparcia militarnego Ukrainy, co oznacza również presję militarną na Rosję - podkreśliła szefowa brytyjskiej dyplomacji.

Trump wskazał przeszkodę w zawarciu pokoju w Ukrainie. "Zełenski"

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w czwartek w rozmowie z agencją Reutera, że Władimir Putin jest gotowy na zawarcie porozumienia pokojowego, natomiast przeszkodą w jego osiągnięciu ma być prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Trump zaznaczył również, że Stany Zjednoczone mogłyby odegrać rolę w zapewnieniu Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa.

Jak podkreśliła agencja Reuters, w wywiadzie przeprowadzonym w Gabinecie Owalnym Trump wskazał stanowisko Ukrainy oraz jej prezydenta jako kluczowy czynnik utrudniający zakończenie wojny.

- Myślę, że on (Putin) jest gotowy do zawarcia układu. Myślę, że Ukraina jest mniej gotowa - powiedział republikanin. Zapytany o to, co konkretnie blokuje porozumienie, odpowiedział: - Zełenski. Musimy skłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się zgodził.

Źródło: Politico, Reuters

