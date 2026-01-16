Twarde stanowisko Londynu wobec Kremla. Presja zamiast rozmów
Wielka Brytania nie dołączyła do przedstawicieli Francji i Włoch, którzy opowiadają się za ewentualnym wznowieniem bezpośrednich rozmów z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. - Jak dotąd nie widzę dowodów na to, że jest gotowy do dyskusji - oceniła szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper, wzywając jednocześnie do zwiększenia presji na Moskwę.
W skrócie
- Wielka Brytania stanowczo odrzuciła pomysł wznowienia bezpośrednich rozmów z Władimirem Putinem, dystansując się od stanowiska Francji i Włoch.
- Yvette Cooper wezwała do zwiększenia presji na Moskwę poprzez sankcje gospodarcze i wsparcie militarne dla Ukrainy, podkreślając brak dowodów na gotowość Rosji do rozmów pokojowych.
- Donald Trump stwierdził, że to postawa Wołodymyra Zełenskiego blokuje zawarcie porozumienia pokojowego, podczas gdy Władimir Putin jest według niego gotowy do układu.
W rozmowie z portalem Politico Yvette Cooper zaznaczyła, że warunkiem rozpoczęcia dyplomacji musi być realna wola pokoju po stronie Kremla.
Jej zdaniem takich dowodów obecnie brakuje, mimo że Ukraina, Stany Zjednoczone i europejscy sojusznicy pracują nad planami pokojowymi, obejmującymi m.in. gwarancje bezpieczeństwa.
Wielka Brytania ma wątpliwości ws. negocjacji pokojowych. "Nie widzę dowodów"
Wypowiedzi Cooper pojawiają się w kontekście obaw Brukseli, że Unia Europejska może zostać zmarginalizowana, jeśli przyszłe negocjacje z Rosją będą prowadzone głównie przez Waszyngton.
- Tym, co widzimy, jest ogromne zaangażowanie Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi, które wspierane są przez Europę, w pracę nad opracowaniem planów pokojowych, w tym gwarancji bezpieczeństwa. Jednak jak dotąd nie widzę dowodów na to, że Putin jest gotowy do podjęcia rozmów lub dyskusji - powiedziała.
Wobec braku takich dowodów, jak dodała, presja na Moskwę powinna zostać zwiększona, a nie zmniejszona - poprzez sankcje oraz wsparcie wojskowe dla Ukrainy.
- Musimy być gotowi, równolegle z tą niezwykle ważną pracą, do wywierania większej presji gospodarczej oraz do dalszego wsparcia militarnego Ukrainy, co oznacza również presję militarną na Rosję - podkreśliła szefowa brytyjskiej dyplomacji.
Trump wskazał przeszkodę w zawarciu pokoju w Ukrainie. "Zełenski"
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w czwartek w rozmowie z agencją Reutera, że Władimir Putin jest gotowy na zawarcie porozumienia pokojowego, natomiast przeszkodą w jego osiągnięciu ma być prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Trump zaznaczył również, że Stany Zjednoczone mogłyby odegrać rolę w zapewnieniu Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa.
Jak podkreśliła agencja Reuters, w wywiadzie przeprowadzonym w Gabinecie Owalnym Trump wskazał stanowisko Ukrainy oraz jej prezydenta jako kluczowy czynnik utrudniający zakończenie wojny.
- Myślę, że on (Putin) jest gotowy do zawarcia układu. Myślę, że Ukraina jest mniej gotowa - powiedział republikanin. Zapytany o to, co konkretnie blokuje porozumienie, odpowiedział: - Zełenski. Musimy skłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się zgodził.
Źródło: Politico, Reuters