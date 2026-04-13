W skrócie Premier Donald Tusk przebywa z wizytą w Korei Południowej i spotkał się z prezydentem Li Dze Mjungiem, omawiając współpracę dwustronną oraz kwestie bezpieczeństwa.

Prezydent Korei Południowej zapowiedział dalszy rozwój współpracy w obszarach obronności, energetyki i gospodarki oraz uruchomienie bezpośrednich połączeń lotniczych do Polski.

Wizyta Donalda Tuska w Korei Południowej jest pierwszą od 27 lat i obejmuje również spotkania z premierem Korei Kim Min-seokiem, przewodniczącym parlamentu oraz przedstawicielami biznesu.

Premier Donald Tusk przebywa w poniedziałek z wizytą w stolicy Korei Południowej - Seulu, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju Li Dze Mjungiem. Tematem spotkania były m.in. współpraca dwustronna i kwestie bezpieczeństwa.

Południowokoreański prezydent stwierdził, że kraj będzie nadal rozszerzał współpracę z Polską zarówno w kwestiach obronnych, jak i energetycznych i gospodarczych. Zapowiedział również uruchomienie bezpośrednich połączeń lotniczych łączących Polskę z Koreą Południową. Oba kraje podpisały umowę podnoszącą rangę stosunków dwustronnych do wszechstronnego partnerstwa strategicznego.

Z kolei premier Donald Tusk stwierdził, że Korea Południowa jest w kwestiach bezpieczeństwa "najważniejszym sojusznikiem Polski po Stanach Zjednoczonych". - Wszechstronne partnerstwo strategiczne między Koreą Południową a Polską powinno przyczynić się do umocnienia pokoju na świecie - stwierdził szef rządu.

Donald Tusk w Korei Południowej. To pierwsza taka wizyta od lat

Premier Donald Tusk przebywa z wizytą w Korei Południowej podczas swojej wizyty w Azji. Wcześniej odwiedził on również Tadżykistan, a następnie uda się do Japonii. Obecna wizyta szefa polskiego rządu w Korei jest pierwszą od 27 lat w tym kraju.

Koreańskie media poinformowały, że podczas spotkania z prezydentem Korei premier Donald Tusk otrzymał liczne prezenty, w tym smartwach wyposażony w sztuczną inteligencję z uwagi na zainteresowanie Tuska sportem, a także tradycyjną koreańską pelerynę Hanbok dla psa premiera, obraz żurawia oraz zestaw sztućców.

Podczas wizyty w Korei Południowej Donald Tusk spotka się jeszcze z premierem Kim Min- seokiem i przewodniczącym parlamentu Woo Won-shikiem, a także z przedstawicielami koreańskiego biznesu. Następnie szef polskiego rządu uda się do Japonii, gdzie spotka się m.in. z premier Japonii Sanae Takaichi.

Źródło: Reuters

