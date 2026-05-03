Tusk z apelem w sprawie relacji Europy z USA. "Wyraźny sygnał"

W skrócie Donald Tusk podkreślił znaczenie transatlantyckich więzi i zapewnił, że sojusznicy "mogą zawsze liczyć na Polskę".

Premier odniósł się do aktualnych napięć na linii USA-Europa oraz zagrożenia rozpadem sojuszu.

Podczas szczytu EWP w Erywaniu Tusk zaplanował rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim i premierem Kanady oraz udział w spotkaniach dotyczących Ukrainy i wsparcia Armenii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wpis dotyczący szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EWP) w Erywaniu pojawił się na profilu Donalda Tuska na platformie X. Premier zaznaczył w nim, iż wydarzenie to powinno "wysłać wyraźny sygnał, że transatlantyckie więzi i przyjaźń europejsko-amerykańska są naszym wspólnym obowiązkiem".

"I że nie ma na to alternatywy. Potrzebujemy się nawzajem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Nasi sojusznicy mogą zawsze liczyć na Polskę" - zapewnił szef polskiego rządu.

Na post premiera odpowiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który podkreślił, że "gdy działamy razem, odstraszamy naszych wrogów i sprzyjamy sprawie wolności".

"Dziękuję, USA, za pomoc w wyzwoleniu z Białorusi naszego bohatera, Andrzeja Poczobuta. Polska z dumą gości na swoim terytorium żołnierzy amerykańskich oraz bazę systemu obrony przeciwrakietowej" - dodał.

Rozwiń

Napięcia na linii USA - Europa. Tusk wspomniał o "największym zagrożeniu"

Wpis Donalda Tuska ma najprawdopodobniej związek z obecną sytuacją na arenie międzynarodowej i sporami, które pojawiają się między Donaldem Trumpem i amerykańską administracją a krajami Europy.

Dzień wcześniej polski premier opublikował bowiem wpis dotyczący decyzji Pentagonu o wycofaniu części wojsk USA z Niemiec. Premier zaznaczył w nim, że "największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej nie są jej zewnętrzni wrogowie, lecz trwające rozpadanie się naszego sojuszu".

Jak wówczas dodał szef rządu, "wszyscy musimy zrobić wszystko, co konieczne, aby odwrócić ten katastrofalny trend".

Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Tusk będzie rozmawiał z Zełenskim

Przypomnijmy, że rozpoczynający się szczyt mający miejsce w stolicy Armenii odbywa się pod hasłem "Budowanie przyszłości: jedność i stabilność w Europie". W sumie zaproszono na niego 48 szefów państw i rządów, m.in. z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, krajów bałkańskich i Kaukazu Południowego. Po raz pierwszy w wydarzeniu bierze udział kraj spoza Europy - Kanada.

Głównymi tematami szczytu jest bezpieczeństwo Europy w kontekście gospodarki i energetyki oraz wzmacnianie demokracji. Na marginesie wydarzenia premier Donald Tusk będzie rozmawiał m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Kanady Markiem Carneyem.

W niedzielny wieczór szef polskiego rządu wraz z innymi światowymi liderami weźmie udział w uroczystej kolacji wydanej przez prezydenta Armenii Wahagna Chaczaturiana, premiera Nikola Paszyniana i przewodniczącego parlamentu Alena Simonyana. Z kolei w poniedziałek pojawi się na uroczystej ceremonii otwarcia szczytu i sesji plenarnej.

Tusk ponadto weźmie udział w spotkaniu koordynacyjnym dotyczącym Ukrainy i w zespole poświęconym wsparciu reform i bezpieczeństwa Armenii.

"Prezydenci i premierzy". Trump wycofuje żołnierzy z Niemiec. Co dalej z NATO? Polsat News