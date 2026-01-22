Tusk wprost o inicjatywie Trumpa. "Rewolucja międzynarodowa"

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Aktualizacja

- Relacje UE-USA znalazły się w kryzysie, ale musimy je chronić, chociaż dziś jest to o wiele trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział Donald Tusk przed spotkaniem unijnych liderów w Brukseli. Polski premier odniósł się także do powołanej w czwartek Rady Pokoju. - Jest to jakaś rewolucja międzynarodowa - ocenił.

Dwóch mężczyzn w garniturach stoi obok siebie na tle flag, jeden z nich ubrany w ciemnogranatowy garnitur z krawatem w kropki, drugi ma gruby płaszcz i czerwoną krawatę, obaj mają poważny wyraz twarzy.
Donald Tusk o stosunkach między Donaldem Trumpem i jego administracją a Unią EuropejskąOmar Marques | Yuri Gripas/Abaca/BloombergGetty Images

W skrócie

  • Donald Tusk podkreślił konieczność ochrony relacji UE-USA mimo obecnego kryzysu.
  • Premier odniósł się do utworzenia Rady Pokoju Donalda Trumpa, nazywając ją "rewolucją międzynarodową".
  • Karol Nawrocki uczestniczył w inauguracji Rady Pokoju, podkreślając zainteresowanie Polski ewentualnym przyszłym dołączeniem do organizacji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Donald Tusk bierze w czwartek udział w spotkaniu unijnych liderów w Brukseli. Przed jego rozpoczęciem polski premier porozmawiał z dziennikarzami. Jak wówczas zaznaczył, nie spodziewa się, aby czwartkowy szczyt przyniósł jakiś przełom.

Szef polskiego rządu nawiązał do kwestii trwającego konfliktu w Ukrainie. Jak podkreślił, "nie może być tak, że poprzez potrzebne i niepotrzebne zamieszania i emocje Ukraina zeszła na plan dalszy". - Przecież to jest kluczowa kwestia dla naszego bezpieczeństwa - podkreślił.

Słowa o Ukrainie były odniesieniem do trwającego sporu dotyczącego przyszłości Grenlandii. Premier w tym kontekście ocenił, że to "dobrze, że Unia Europejska się mobilizuje i nabiera więcej zaufania do własnych możliwości". - Ale źle byłoby, żeby z tego zrobić coś antyamerykańskiego - zaznaczył.

Zobacz również:

Premier Norwegii ostrzega. "Donald Trump ma obsesję na punkcie Grenlandii" (zdj. ilustracyjne)
Świat

Premier Norwegii nie wierzy w zmianę Trumpa. Mówi o jego obsesji

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Donald Tusk o relacjach z USA: Konieczne jest zrozumienie różnicy między dominacją a przywództwem

    Donald Tusk powiedział ponadto dziennikarzom, że relacje pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi znalazły się w kryzysie. Premier podkreślił, że mimo to należy chronić stosunki z USA, "choć dziś jest to o wiele trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej".

    - Przymus nie jest dobrą metodą, zwłaszcza w relacjach z naszymi partnerami transatlantyckimi - mówił, po czym dodał, że Unia Europejska została zbudowana po to, aby przymus nie był istotą polityki.

    - Jako polski premier zawsze będę bardzo oddany stosunkom transatlantyckim - podkreślił Donald Tusk.

    Szef polskiego rządu ocenił ponadto, że w relacjach międzynarodowych konieczne jest "dla nas wszystkich, również dla naszych partnerów w Waszyngtonie, zrozumienie różnicy między dominacją a przywództwem".

    Rada Pokoju. Premier o miejscu Polski w nowej organizacji

    Premier podczas spotkania z mediami odniósł się także do kwestii powołanej w czwartek w Davos Rady Pokoju Donalda Trumpa.

    - Sprawa jest poważna. Niektórzy uważają, że jest to wręcz alternatywa dla ONZ, więc jest to jakaś rewolucja międzynarodowa - ocenił Tusk.

    Zobacz również:

    Karol Nawrocki o odpowiedzi Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie Rady Pokoju
    Polska

    "Nie do końca poważne". Nawrocki o wiadomości od MSZ

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj

      - Trzeba bardzo poważnie podejść i przeanalizować wszystkie za i przeciw. I ten miliard dolarów - kłopot bardzo poważny dla niektórych - ale to nie jest pierwszy najważniejszy problem do oceny. (...) Na spokojnie to ocenimy i podejmiemy decyzję - dodał szef rządu.

      Karol Nawrocki wziął udział w inauguracji Rady Pokoju

      Przypomnijmy, że Karol Nawrocki wziął udział w czwartkowej inauguracji Rady Pokoju. Obecności prezydenta miała być sygnałem dla Donalda Trumpa, że Polska jest zainteresowana nową organizacją. - Ale swojego podpisu nie składałem z szacunku dla polskiego ustroju i Konstytucji - tłumaczył Nawrocki.

      Dodajmy, że Karol Nawrocki na marginesie tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos spotkał się m.in. właśnie z prezydentem USA.

      - Przede wszystkim spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem dotyczyło kwestii bezpieczeństwa - to rzecz naturalna, potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa dla Polski i dla obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce - relacjonował prezydent.

      Zobacz również:

      Karol Nawrocki (fot. Marysia Zawada/REPORTER), Donald Trump (fot. Harun Ozalp/Anadolu via Getty Images), Donald Tusk (Filip Naumienko/REPORTER)
      Polska

      Piekielnie trudna decyzja przed Polską. Presja będzie tylko rosła

      Łukasz Szpyrka
      Łukasz Szpyrka
      Kosiniak-Kamysz w ''Graffiti'' chwali prezydenta w sprawie Rady Pokoju Trumpa: To jest dobre posunięciePolsat NewsPolsat News

      Najnowsze