Tusk wprost o inicjatywie Trumpa. "Rewolucja międzynarodowa"

Donald Tusk bierze w czwartek udział w spotkaniu unijnych liderów w Brukseli. Przed jego rozpoczęciem polski premier porozmawiał z dziennikarzami. Jak wówczas zaznaczył, nie spodziewa się, aby czwartkowy szczyt przyniósł jakiś przełom.

Szef polskiego rządu nawiązał do kwestii trwającego konfliktu w Ukrainie. Jak podkreślił, "nie może być tak, że poprzez potrzebne i niepotrzebne zamieszania i emocje Ukraina zeszła na plan dalszy". - Przecież to jest kluczowa kwestia dla naszego bezpieczeństwa - podkreślił.

Słowa o Ukrainie były odniesieniem do trwającego sporu dotyczącego przyszłości Grenlandii. Premier w tym kontekście ocenił, że to "dobrze, że Unia Europejska się mobilizuje i nabiera więcej zaufania do własnych możliwości". - Ale źle byłoby, żeby z tego zrobić coś antyamerykańskiego - zaznaczył.

Donald Tusk powiedział ponadto dziennikarzom, że relacje pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi znalazły się w kryzysie. Premier podkreślił, że mimo to należy chronić stosunki z USA, "choć dziś jest to o wiele trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej".

- Przymus nie jest dobrą metodą, zwłaszcza w relacjach z naszymi partnerami transatlantyckimi - mówił, po czym dodał, że Unia Europejska została zbudowana po to, aby przymus nie był istotą polityki.

- Jako polski premier zawsze będę bardzo oddany stosunkom transatlantyckim - podkreślił Donald Tusk.

Szef polskiego rządu ocenił ponadto, że w relacjach międzynarodowych konieczne jest "dla nas wszystkich, również dla naszych partnerów w Waszyngtonie, zrozumienie różnicy między dominacją a przywództwem".

Premier podczas spotkania z mediami odniósł się także do kwestii powołanej w czwartek w Davos Rady Pokoju Donalda Trumpa.

- Sprawa jest poważna. Niektórzy uważają, że jest to wręcz alternatywa dla ONZ, więc jest to jakaś rewolucja międzynarodowa - ocenił Tusk.

- Trzeba bardzo poważnie podejść i przeanalizować wszystkie za i przeciw. I ten miliard dolarów - kłopot bardzo poważny dla niektórych - ale to nie jest pierwszy najważniejszy problem do oceny. (...) Na spokojnie to ocenimy i podejmiemy decyzję - dodał szef rządu.

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki wziął udział w czwartkowej inauguracji Rady Pokoju. Obecności prezydenta miała być sygnałem dla Donalda Trumpa, że Polska jest zainteresowana nową organizacją. - Ale swojego podpisu nie składałem z szacunku dla polskiego ustroju i Konstytucji - tłumaczył Nawrocki.

Dodajmy, że Karol Nawrocki na marginesie tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos spotkał się m.in. właśnie z prezydentem USA.

- Przede wszystkim spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem dotyczyło kwestii bezpieczeństwa - to rzecz naturalna, potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa dla Polski i dla obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce - relacjonował prezydent.

