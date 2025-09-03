Tusk skomentował deklarację Trumpa. "To ważne słowa"

W trakcie otwartej dla mediów części spotkania prezydentów Polski i USA jeden z dziennikarzy zapytał Trumpa, czy żołnierze z USA pozostaną w Polsce.

- Tak sądzę, zostajemy w Polsce, mamy to uzgodnione - odparł Trump. - Wyślemy więcej żołnierzy, jeśli będą tego (Polacy - red.) chcieli - dodał po chwili.

Do deklaracji amerykańskiego przywódcy odnieśli się najważniejsi członkowie polskiego rządu.

Deklaracja Donalda Trumpa. Premier: Ważne słowa

"Prezydent Trump zadeklarował przed chwilą, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk. To ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu" - przekazał polski premier na platformie X.

Głos zabrał również wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Minister przyznał, że w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce prezydent i rząd mają takie samo zdanie.

Deklaracja Donalda Trumpa. Szef MSZ: Rąd i prezydent mówią jednym głosem

"Dobrze, że Prezydent Trump potwierdził dalsze stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce. W sprawach bezpieczeństwa, odstraszania Putina i wspierania Ukrainy rząd, prezydent i opozycja mówią jednym głosem" - napisał szef polskiej dyplomacji na swoim koncie w mediach społecznościowych.

W podobnym tonie wypowiedział się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Ważna deklaracja prezydenta Donalda Trumpa o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. To dowód, że strategiczny sojusz polsko-amerykański będący jednym z fundamentów naszego bezpieczeństwa jest niezwykle silny" - przekazał lider PSL w internetowym wpisie.

