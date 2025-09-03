Tusk skomentował deklarację Trumpa. "To ważne słowa"

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

- Trump zadeklarował przed chwilą, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk. To ważne słowa - napisał na platformie X premier Donald Tusk. Głos zabrał też szef MSZ Radosław Sikorski.

Premier Donald Tusk odniósł się do deklaracji prezydenta USA Donalda Trumpa
Premier Donald Tusk odniósł się do deklaracji prezydenta USA Donalda TrumpaArtur ReszkoPAP

W trakcie otwartej dla mediów części spotkania prezydentów Polski i USA jeden z dziennikarzy zapytał Trumpa, czy żołnierze z USA pozostaną w Polsce.

- Tak sądzę, zostajemy w Polsce, mamy to uzgodnione - odparł Trump. - Wyślemy więcej żołnierzy, jeśli będą tego (Polacy - red.) chcieli - dodał po chwili.

Do deklaracji amerykańskiego przywódcy odnieśli się najważniejsi członkowie polskiego rządu.

Deklaracja Donalda Trumpa. Premier: Ważne słowa

"Prezydent Trump zadeklarował przed chwilą, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk. To ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu" - przekazał polski premier na platformie X.

Głos zabrał również wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Minister przyznał, że w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce prezydent i rząd mają takie samo zdanie.

    Deklaracja Donalda Trumpa. Szef MSZ: Rąd i prezydent mówią jednym głosem

    "Dobrze, że Prezydent Trump potwierdził dalsze stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce. W sprawach bezpieczeństwa, odstraszania Putina i wspierania Ukrainy rząd, prezydent i opozycja mówią jednym głosem" - napisał szef polskiej dyplomacji na swoim koncie w mediach społecznościowych.

    W podobnym tonie wypowiedział się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

    "Ważna deklaracja prezydenta Donalda Trumpa o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. To dowód, że strategiczny sojusz polsko-amerykański będący jednym z fundamentów naszego bezpieczeństwa jest niezwykle silny" - przekazał lider PSL w internetowym wpisie.

