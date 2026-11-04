Tusk reaguje na wyniki wyborów w USA. Ma radę dla Trumpa

W skrócie Donald Tusk skomentował wyniki wyborów w USA, doradzając prezydentowi Trumpowi, aby nie nadużywał prawa weta jako metody rządzenia krajem.

Podczas spotkania z premierem Czech Donald Tusk wyraził nadzieję, że wyniki głosowania w USA przyczynią się do stabilizacji sytuacji, także w naszym regionie.

Wyniki wyborów środka kadencji w USA skomentowali również Marcin Przydacz, Radosław Sikorski oraz Włodzimierz Czarzasty, oceniając zmiany polityczne za oceanem.

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Donald Tusk gościł w środę w Warszawie premiera Czech Andreja Babiša. Podczas konferencji prasowej polityków nie zabrakło prośby o ich komentarz w sprawie wyniku wyborów środka kadencji w USA.

Czeski polityk przyznał, że oczekuje, że efekt głosowania doprowadzi do zakończenia trwających wojen. Polski premier wyraził nadzieję, że "wyniki ustabilizują sytuację, także w naszym regionie". - Ale Trump wciąż jest prezydentem - powiedział Tusk.

Tusk komentuje wybory w USA. Ma radę dla Trumpa

Jeszcze przed zamknięciem lokali wyborczych Donald Trump zapowiadał, że w przypadku zwycięstwa demokratów, będzie korzystał z prawa do blokowania projektów ustaw, którym będzie przeciwny.

W swoich mediach społecznościowych udostępnił grafikę przedstawiającą czerwoną czapkę przypominającą tę z charakterystycznym napisem "Make America Great Again". Zamiast wspomnianego sloganu widnieje jednak na niej jedno słowo: "Veto".

- Nie jestem doradcą, jesteśmy dobrymi kolegami, ale nie jestem uprawniony do doradzania amerykańskiemu prezydentowi. Ale doradzałbym nie nadużywać weta jako metody rządzenia - powiedział podczas konferencji Donald Tusk.

Jak dodał, z jego "polskiego doświadczenia" wynika, że "weto jest ostatnią rzeczą, która mogłaby pomóc".

Polscy politycy komentują wyniki wyborów w USA. "Wyborcy zdecydowali o zmianie"

Wyniki wyborów środka kadencji w USA komentował również prezydencki minister Marcin Przydacz. "Zgodnie z przewidywaniami w wyborach połówkowych w USA wyborcy zdecydowali o zmianie. Wcześniej wygrywali republikanie, dziś demokraci. Polska będzie kontynuować dobrą współpracę z USA, bo jest to nasz sojusznik, a kooperacja jest w naszym wspólnym interesie. O tym, kto sprawuje władzę w ich legislatywie czy egzekutywie - decydują Amerykanie" - napisał w mediach społecznościowych.

Szef MSZ Radosław Sikorski jako komentarz udostępnił swój wpis z czerwca 2025 roku, skierowany do Elona Muska. "See, big man, politics is harder than you thought (ang. Widzisz, wielki człowieku, polityka jest trudniejsza niż myślałeś)" - napisał wówczas polityk.

O wpis na temat wyników wyborów w USA pokusił się także marszałek Sejmu. "Skąd ja to znam? Arogancja. Buta. Nieuzasadniona pewność siebie. Brak szacunku dla kobiet (a to popchnę jakąś dwojga nazwisk, a to zakpię prymitywnie). Dziwna przeszłość. Instrumentalne traktowanie dziennikarzy. Pieniądze za spotkania. Transakcyjne wykorzystywanie funkcji. Uwielbienie dla faszyzujących polityków. I wtedy zostaje bezradne: VETO" - napisał Włodzimierz Czarzasty.



