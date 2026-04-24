W skrócie Donald Tusk stwierdził, że porażka Viktora Orbana to "ogromna zmiana" dla Węgier i Unii Europejskiej, choć przyszły premier Peter Magyar pozostaje politykiem o konserwatywnych poglądach.

Premier ostrzegł, że bardziej progresywni politycy mogą być rozczarowani działalnością Magyara i wezwał do ostrożności oraz cierpliwości w kontaktach z nowym rządem.

Tusk zaznaczył, że Węgrzy, niezależnie od lidera, pozostają sceptyczni wobec Ukrainy i raczej nie zmienią podejścia do migracji, klimatu, religii oraz tożsamości narodowej.

Premier Donald Tusk rozmawiał z reporterami brytyjskiego dziennika w kontekście trwającego szczytu liderów Unii Europejskiej na Cyprze. Viktor Orban, który 12 kwietnia przegrał wybory na Węgrzech, do tej pory skutecznie blokował unijną pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro oraz podpisanie 20. pakietu sankcji wobec Rosji.

Nowym premierem Węgier ma zostać lider Tiszy Peter Magyar. Tusk stwierdził, ze jego zwycięstwo sygnalizuje "ogromną zmianę, jeśli chodzi o podejście do UE, podejście do ruchu MAGA (prezydenta USA Donalda Trumpa - red.), podejście do Rosji, a także w kwestii korupcji, praworządności i wolności słowa".

Tusk o Magyarze: Niektórzy mogą ulegać pewnej iluzji

Mimo to szef polskiego rządu ostrzegł innych unijnych liderów, aby byli "bardzo cierpliwi" i "ostrożni" w kontaktach z Magyarem.

Jak stwierdził, politycy z "partii socjalistycznych, bardziej progresywni mogą zostać rozczarowani".

"Niektórzy z naszych kolegów mogą ulegać pewnej iluzji, że była to konfrontacja bloku postępowego ze skrajną prawicą. To nieprawda" - powiedział Tusk w rozmowie z "FT".

Stanowisko Węgier odmienne od głównego nurtu UE? Potencjał w zmianach

Tusk stwierdził, że dopóki Orban pozostaje u władzy, nie ma "bezpośredniego połączenia z Budapesztem" w kwestiach obrony Unii Europejskiej, ale i bez niego Węgrzy - jak dodał - pozostają bardziej sceptyczni wobec Ukrainy niż główny nurt UE.

Zdaniem premiera Magyar raczej nie zmieni swojego podejścia do kwestii migracji, polityki klimatycznej ani spraw związanych z religią czy tożsamością narodową.

Odnosząc się do rozszerzenia Unii, Tusk ocenił, że inni nie powinni już zasłaniać się sprzeciwem Orbana, by odkładać decyzje, dotyczące przyjęcia Ukrainy, Mołdawii i kolejnych państw. Zaznaczył jednak, że proces ten jest o wiele bardziej złożony, niż wydaje się części polityków.

Źródło: "Financial Times"

Kotula o braku ustawy o związkach partnerskich: Jestem lewicową ministrą w konserwatywnym rządzie Polsat News Polsat News