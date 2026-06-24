W skrócie Donald Tusk zaznaczył w Berlinie, że przyszłość Europy, Zachodu i Ukrainy zależy od utrzymania jedności europejskiej i transatlantyckiej.

Podczas spotkania E5 skupiono się na przygotowaniach i kluczowych przesłaniach przed lipcowym szczytem NATO w Ankarze, obejmujących m.in. wsparcie dla NATO, Ukrainy oraz umocnienie współpracy europejskiej.

Przywódcy E5 wyrazili poparcie dla dalszego wsparcia Ukrainy, sankcji wobec Rosji i zacieśniania współpracy transatlantyckiej.

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Liderzy krajów E5, czyli Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch, spotkali się w środę po południu w Berlinie w urzędzie kanclerskim.

- Nasze państwa będą pilnowały jedności europejskiej i transatlantyckiej - oświadczył Donald Tusk na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu europejskich przywódców, do których dołączył zdalnie sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Donald Tusk na spotkaniu E5. Wspomniał o państwach zagrożonych rosyjską polityką

Polski premier podkreślił, że przyszłość Europy, świata oraz los Ukrainy "będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność" europejską i transatlantycką. Jak dodał, ważne jest, by przed szczytem NATO w Turcji ten przekaz był wyraźny i jednoznaczny.

Tusk zapowiedział, że Polska będzie robiła wszystko, aby państwa bezpośrednio zagrożone agresywną rosyjską polityką "były reprezentowane we wszystkich formatach".

Premier, mówiąc o praktycznym wymiarze tych działań, podkreślił, że w czwartek w Gdańsku - "niezależnie od różnych zdarzeń" - przeprowadzi Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy. - Będzie to kolejny wkład i Polski, i Europy w pomoc Ukrainie dziś i w odbudowę po wojnie - powiedział.

Szef polskiego rządu podkreślił, że w przypadku Polski praktyczny wymiar działań to również wydawanie prawie 7 proc. PKB na uzbrojenie i obronność. Dodał, że chce, by to głośno wybrzmiało na szczycie w Ankarze.

- Ci wszyscy, którzy poważnie traktują swoje zobowiązania, powinni włożyć więcej wysiłku w zdolności obronne Europy i własnych krajów - zaapelował Tusk.

Szczyt NATO w Ankarze. Kanclerz Niemiec przedstawił pięć przesłań

Gospodarz szczytu, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, poinformował, że podczas spotkania w Berlinie liderzy "europejskiej piątki" sformułowali wspólnie pięć przesłań, które będą propagować podczas m.in. szczytu NATO w Ankarze.

Pierwszym jest "opowiadanie się za NATO", które dba o bezpieczeństwo w obszarze transatlantyckim "z myślą o wszystkich sojusznikach". Merz wymienił też "odnowienie Sojuszu" i wzmocnienie w nim filaru europejskiego, m.in. poprzez rosnące wydatki na obronność w Europie.

- Po trzecie, działamy wspólnie, ponieważ nie uda nam się realizować naszych celów w zakresie obronności, jeżeli będziemy działać w pojedynkę. Chcemy działać jako Europejczycy również we współpracy z Amerykanami - podkreślił.

Czwartym przekazem - dodał Merz - jest wspieranie Ukrainy, zwłaszcza podczas szczytu NATO w Turcji. Jako ostatni punkt kanclerz Niemiec wymienił poparcie dla dalszych rozmów między Waszyngtonem a Teheranem.

Spotkanie E5 w Berlinie. Głos zabrali Meloni, Starmer i Macron

Głos zabrała też premier Włoch Giorgia Meloni, która podkreśliła, że Europa musi kontynuować wsparcie dla Ukrainy aż do osiągnięcia trwałego, sprawiedliwego pokoju. - Tutaj można liczyć na Włochy, zwłaszcza jeśli chodzi o odporność energetyczną -zadeklarowała, po czym dodała, że świat znajduje się w tej chwili w "momencie o znaczeniu historycznym".

Z kolei ustępujący premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ocenił, że "zmieniają się nastroje w Moskwie". - W tym momencie coraz więcej ludzi jest niezadowolonych z polityki Putina. Dlatego to jest właściwy moment, żeby zwiększać sankcje, żeby zwiększać wsparcie dla Ukrainy, żeby wykorzystać ten moment - zaznaczył.

Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił natomiast, że Amerykanie i Europejczycy zbliżają swoje stanowiska w sprawie Ukrainy i Iranu.

E5 - nazywana "europejską piątką" - to nieformalna grupa skupiająca europejskie państwa o największych wydatkach na obronność: Polskę, Niemcy, Francję, Włochy i Wielką Brytanię. Powstała w 2024 roku, aby koordynować działania na rzecz wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją.





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