Tusk o "końcu świata, jaki znamy". Wskazał, jaki będzie ruch Polski ws. Grenlandii

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

- Nie planujemy wysyłania polskich żołnierzy na Grenlandię - poinformował Donald Tusk podczas konferencji prasowej. Udział w zorganizowanych przez Danię manewrach "Operation Arctic Endurance" zapowiedziały już Francja, Niemcy, Szwecja i Norwegia. Premier krytycznie odniósł się także do planów przejęcia wyspy przez Stany Zjednoczone. - To byłby koniec świata, takiego, jaki znamy - powiedział.

Donald Tusk poinformował, że Polska nie wyśle swoich wojsk na manewry w Grenlandii
Donald Tusk poinformował, że Polska nie wyśle swoich wojsk na manewry w GrenlandiiDWOT123RF/PICSEL

W skrócie

  • Donald Tusk poinformował, że Polska nie wyśle żołnierzy na Grenlandię i nie weźmie udziału w manewrach organizowanych przez Danię.
  • Premier określił ewentualną interwencję USA na Grenlandii jako „koniec świata, jaki znamy” i podkreślił zagrożenie dla ładu międzynarodowego.
  • Francja, Niemcy, Szwecja i Norwegia zadeklarowały udział w operacji na Grenlandii, podczas gdy dyplomaci Danii i Grenlandii nie przekonali USA do zmiany stanowiska.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na konferencji po spotkaniu z koordynatorami służb Donald Tusk poinformował, że Polska nie będzie uczestniczyć w grenlandzkich manewrach. Pytany o prawdopodobieństwo siłowego przejęcia wyspy przez USA premier stwierdził, że "to byłby koniec świata, takiego, jaki znamy".

- To byłaby, w sensie politycznym (...) i naszego punktu widzenia, katastrofa. Konflikt czy próba zaboru terytorium państwa, które jest członkiem NATO, przez drugie państwo, które też jest członkiem NATO, i to w dodatku Stany Zjednoczone, no to byłby koniec świata, takiego, jaki znamy - przekazał Tusk.

Premier o ryzyku ataku USA na Grenlandię: Każdy scenariusz jest możliwy

Według polskiego premiera atak USA na Grenlandię oznaczałby "koniec ładu światowego opartego na solidarności natowskiej", która powstrzymywała "złe siły", takie jak komunizm, terroryzm i międzynarodową agresję.

Zobacz również:

Francja jest kolejnym państwem NATO, które potwierdziło wysłanie wojska na Grenlandię (zdj. ilustracyjne)
Świat

Kolejne państwo NATO wysyła wojsko na Grenlandię. "Obowiązuje ten sam rozkaz"

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki

    - Nie chcę tego antycypować, nie chcę się domyślać, czy to jest możliwe, państwo znacie mój krytyczny stosunek do wielu decyzji i wielu zdarzeń, które mają miejsce po drugiej stronie Atlantyku. Nigdy tego nie ukrywałem. Mogę tylko powiedzieć to, co wiem od zawsze: nie można niestety wykluczać żadnego scenariusza - powiedział Tusk.

    - Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania administracji prezydenta Trumpa, to każdy scenariusz jest możliwy - dodał szef polskiego rządu.

    Donald Tusk o nowej architekturze bezpieczeństwa

    Donald Tusk przekazał, że opracowanie planu na podobne kryzysy jest niemożliwe, a jego celem będzie zachowanie integralności i solidarności w Unii Europejskiej.

    - Nasze polskie bezpieczeństwo bezpośrednio zależy od trwałości Unii Europejskiej i solidarności europejskich członków NATO - stwierdził premier i zapowiedział, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by mimo wahań utrzymywać dobre relacje transatlantyckie.

    Zobacz również:

    Turcja wyśle myśliwce do baz w Estonii oraz Rumunii
    Świat

    Turcja wzmocni flankę NATO. Myśliwce pojawią się nad Bałtykiem

    Paulina Eliza Godlewska
    Paulina Eliza Godlewska

      - Gdyby to miało zostać zaprzepaszczone, to trzeba będzie przygotować się do budowania architektury bezpieczeństwa z tym, którzy pozostają lojalni do projektu Zachodu jako wspólnoty - powiedział premier.

      Francja, Niemcy, Szwecja i Norwegia rozpoczęły przerzucanie wojsk na Grenlandię

      W środę prezydent Emmanuel Macron poinformował, że Francja dołączy do grona państw, które na zaproszenie Danii wezmą udział w manewrach "Operation Arctic Endurance". Wojska tego kraju już dotarli na wyspę. Wcześniej taką deklarację złożyli przedstawiciele Niemiec, Szwecji i Norwegii.

      "Duńskie Siły Zbrojne stale szkolą się w zakresie rozmieszczania zdolności w Arktyce i są obecne w ramach realizacji ogólnych zadań oraz w ramach przygotowań do nadchodzących działań" - przekazało w oświadczeniu duńskie dowództwo wojskowe.

      Niepowodzeniem zakończyły się duńskie zabiegi mające na celu zniechęcić USA do zajęcia Grenlandii. W środę dyplomaci Danii i Grenlandii spotkali się w Białym Domu ze stroną amerykańską, jednak według duńskiego ministerstwa spraw zagranicznych Larsa Lokke Rasmussena sporu nie udało się załagodzić

      - Nie udało nam się zmienić stanowiska Amerykanów. Wyraźnie widać, że prezydent pragnie podbić Grenlandię - powiedział Rasmussena.

      Zobacz również:

      Minister obrony Danii: Nasi żołnierze będą bronić Grenlandii w przypadku ataku USA
      Świat

      Dania wprost: Będziemy bronić Grenlandii w przypadku ataku USA

      Grzegorz Lepak
      Grzegorz Lepak
      Ingerencja podczas głosowania na szefa Polski 2050? "System działał prawidłowo"Polsat News

      Najnowsze