W skrócie Donald Tusk poinformował, że Polska nie wyśle żołnierzy na Grenlandię i nie weźmie udziału w manewrach organizowanych przez Danię.

Premier określił ewentualną interwencję USA na Grenlandii jako „koniec świata, jaki znamy” i podkreślił zagrożenie dla ładu międzynarodowego.

Francja, Niemcy, Szwecja i Norwegia zadeklarowały udział w operacji na Grenlandii, podczas gdy dyplomaci Danii i Grenlandii nie przekonali USA do zmiany stanowiska.

Na konferencji po spotkaniu z koordynatorami służb Donald Tusk poinformował, że Polska nie będzie uczestniczyć w grenlandzkich manewrach. Pytany o prawdopodobieństwo siłowego przejęcia wyspy przez USA premier stwierdził, że "to byłby koniec świata, takiego, jaki znamy".

- To byłaby, w sensie politycznym (...) i naszego punktu widzenia, katastrofa. Konflikt czy próba zaboru terytorium państwa, które jest członkiem NATO, przez drugie państwo, które też jest członkiem NATO, i to w dodatku Stany Zjednoczone, no to byłby koniec świata, takiego, jaki znamy - przekazał Tusk.

Premier o ryzyku ataku USA na Grenlandię: Każdy scenariusz jest możliwy

Według polskiego premiera atak USA na Grenlandię oznaczałby "koniec ładu światowego opartego na solidarności natowskiej", która powstrzymywała "złe siły", takie jak komunizm, terroryzm i międzynarodową agresję.

- Nie chcę tego antycypować, nie chcę się domyślać, czy to jest możliwe, państwo znacie mój krytyczny stosunek do wielu decyzji i wielu zdarzeń, które mają miejsce po drugiej stronie Atlantyku. Nigdy tego nie ukrywałem. Mogę tylko powiedzieć to, co wiem od zawsze: nie można niestety wykluczać żadnego scenariusza - powiedział Tusk.

- Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania administracji prezydenta Trumpa, to każdy scenariusz jest możliwy - dodał szef polskiego rządu.

Donald Tusk o nowej architekturze bezpieczeństwa

Donald Tusk przekazał, że opracowanie planu na podobne kryzysy jest niemożliwe, a jego celem będzie zachowanie integralności i solidarności w Unii Europejskiej.

- Nasze polskie bezpieczeństwo bezpośrednio zależy od trwałości Unii Europejskiej i solidarności europejskich członków NATO - stwierdził premier i zapowiedział, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by mimo wahań utrzymywać dobre relacje transatlantyckie.

- Gdyby to miało zostać zaprzepaszczone, to trzeba będzie przygotować się do budowania architektury bezpieczeństwa z tym, którzy pozostają lojalni do projektu Zachodu jako wspólnoty - powiedział premier.

Francja, Niemcy, Szwecja i Norwegia rozpoczęły przerzucanie wojsk na Grenlandię

W środę prezydent Emmanuel Macron poinformował, że Francja dołączy do grona państw, które na zaproszenie Danii wezmą udział w manewrach "Operation Arctic Endurance". Wojska tego kraju już dotarli na wyspę. Wcześniej taką deklarację złożyli przedstawiciele Niemiec, Szwecji i Norwegii.

"Duńskie Siły Zbrojne stale szkolą się w zakresie rozmieszczania zdolności w Arktyce i są obecne w ramach realizacji ogólnych zadań oraz w ramach przygotowań do nadchodzących działań" - przekazało w oświadczeniu duńskie dowództwo wojskowe.

Niepowodzeniem zakończyły się duńskie zabiegi mające na celu zniechęcić USA do zajęcia Grenlandii. W środę dyplomaci Danii i Grenlandii spotkali się w Białym Domu ze stroną amerykańską, jednak według duńskiego ministerstwa spraw zagranicznych Larsa Lokke Rasmussena sporu nie udało się załagodzić

- Nie udało nam się zmienić stanowiska Amerykanów. Wyraźnie widać, że prezydent pragnie podbić Grenlandię - powiedział Rasmussena.

