W skrócie Sekretarz stanu USA Marco Rubio wyklucza zestrzeliwanie rosyjskich samolotów naruszających przestrzeń NATO, jeśli nie wykazują agresji.

Jak zaznaczył polityk, procedurą stosowaną przez NATO jest przechwytywanie, a nie zestrzeliwanie takich maszyn.

Wcześniej możliwości zestrzeliwania rosyjskich samolotów nie wykluczył premier Donald Tusk.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sekretarz stanu USA Marco Rubio wykluczył możliwość zestrzelenia rosyjskich samolotów, które naruszają przestrzeń powietrzną NATO, chyba że te podejmują agresywne działania - przekazał portal Europejska Prawda, powołując się na wywiad dla CBS News.

Na pytanie, czy Stany Zjednoczone byłyby gotowe zestrzeliwać rosyjskie samoloty, gdyby naruszyły one przestrzeń powietrzną, Rubio odpowiedział: "Nie sądzę, żeby ktokolwiek mówił o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów, jeśli nie zaatakują".

Marco Rubio o zagrożeniach w przestrzeni powietrznej NATO

- Myślę, że widzieliście, jak NATO reaguje na te naruszenia w sposób, w jaki zawsze na nie reagujemy, czyli gdy samolot wkracza w waszą przestrzeń powietrzną lub strefę obrony, wy ruszacie i go przechwytujecie - powiedział.

- Właśnie to robiło NATO i będzie nadal to robić - dodał sekretarz stanu.

Sekretarz stanu powtórzył słowa ambasadora USA przy ONZ Michaela Waltza, który powiedział, że Stany Zjednoczone będą współpracować z sojusznikami, "aby chronić każdy centymetr terytorium NATO".

- To zobowiązanie pozostaje niezmienne - powiedział Rubio.

Donald Tusk o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów

W poniedziałek podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk oświadczył, że Polska jest gotowa "do każdej decyzji, która ma na celu unicestwienie obiektów, które mogą zagrażać nam, na przykład rosyjskich myśliwców".

- Trzeba się dwa razy zastanowić zanim podejmie się decyzję o działaniach, które mogą wywołać już bardzo ostrą fazę konfliktu - zwrócił uwagę.

Tusk zaznaczył, że aby podjąć decyzję o zestrzeleniu rosyjskich myśliwców musi mieć pewność, że "Polska nie jest w tym sama".

- Muszę mieć stuprocentową pewność (...), że wszyscy sojusznicy będą traktowali to dokładnie w taki sam sposób jak my. Muszę mieć stuprocentową pewność, że w sytuacji, kiedy konflikt wejdzie w fazę taką bardzo ostrą, to nie będziemy sami - przekazał.

Swoje stanowisko szef rządu powtórzył we wtorkowym wpisie w mediach społecznościowych. "Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji na wszelkie naruszenia przestrzeni powietrznej. W takiej sytuacji liczę na jednoznaczne i pełne poparcie ze strony naszych sojuszników" - napisał.

Igrzyska Olimpijskie w Polsce? Minister Sportu w ''Graffiti'': Efekt Euro 2012 był i jest widoczny. Jak rozwinęła się Warszawa, Poznań czy Gdańsk Polsat News Polsat News