W skrócie W sezonie turystycznym Majorka odnotowuje wzrost liczby kradzieży, których sprawcy działają w miejscach publicznych oraz przeszukują samochody.

Złodzieje często podszywają się pod turystów, działają w grupach i wykorzystują nieuwagę osób przyjezdnych, zwłaszcza podczas gier hazardowych i w stanie nietrzeźwości.

Lokalne media zalecają zachowanie szczególnej ostrożności, niepozostawianie wartościowych przedmiotów bez nadzoru oraz korzystanie z funkcji śledzenia lokalizacji w smartfonach.

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Turyści spędzający wymarzony urlop na Majorce skarżą się na coraz większą liczbę kradzieży. Incydenty wymykają się spod kontroli - w tym roku ich liczba znacznie przewyższyła dane z ubiegłych lat.

Przestępcy nie ograniczają się już do nocy i wczesnych godzin porannych. Krążą po barach, sklepach, zaczepiają turystów na ulicach i przeszukują zaparkowane wzdłuż nich samochody.

Majorka. Liczba kradzieży na wyspie najwyższa od lat

Playa de Palma - jedna z najsłynniejszych i najbardziej obleganych dzielnic wyspy stała się siedliskiem kieszonkowców, oszustów i naciągaczy, podszywających się pod lokalnych sprzedawców. Skala procederu przerasta zarówno turystów, jak i mieszkańców, którzy przyznają, że rok 2026 jest pod tym względem wyjątkowy.

- Jest ich więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Przebierają się za turystów, żeby uniknąć rozpoznania - ale u niektórych widać to od razu. W moim sklepie próbowali okraść klientów - powiedział lokalny przedsiębiorca w rozmowie z portalem Mallorca Magazin.

Niemiecki serwis Merkur podaje, że oszuści łączą się w pary lub działają w dobrze zorganizowanych grupach. Część z nich wypatruje potencjalnych ofiar, podczas gdy inni upewniają się, czy w pobliżu nie patrolują policjanci. Niektórzy natychmiast po kradzieży uciekają, ale równie często złodzieje sami przebierają się za turystów, by niepostrzeżenie zniknąć w tłumie.

- Widzieliśmy już wszystko, a to dopiero początek czerwca - mówił właściciel jednego ze sklepów w miejscowości Can Pastilla.

Kieszonkowcy atakują niemal wszędzie. Turyści okradani na masową skalę

Zdaniem mieszkańców Majorki policja nie radzi sobie z rosnącą skalą przestępczości. W walce z kieszonkowcami nie pomaga nieuważność wielu turystów, którzy na wakacjach, często pod wpływem alkoholu, nie dbają o zabezpieczenie swojego dobytku.

Polem do popisu dla oszustów jest również powiązany z boomem turystycznym sezon na rozmaite gry hazardowe. To zdaniem tubylców idealna przestrzeń do wyłudzania od turystów pieniędzy.

- Są tu od Wielkanocy i teraz jest ich więcej niż w poprzednich latach. Nie chcemy nawet wyobrażać sobie, jak będzie w lipcu czy sierpniu - mówią o nadchodzącym okresie letnim mieszkańcy wyspy.

Potępiają także postawę samych turystów, szczególnie ogromne ilości śmieci pozostawiane przez nich wzdłuż promenady. W ostatnich dniach głośno było również o mężczyźnie, który oddawał mocz w miejscu publicznym.

Wakacje pod znakiem kradzieży. Jak dbać o bezpieczeństwo?

Media na Majorce przypominają, aby nie tracić zdrowego rozsądku i dbać o własne bezpieczeństwo. Cenne przedmioty należy nosić jak najbliżej ciała i nie zostawiać ich na leżakach, stolikach czy w widocznym miejscu w samochodzie.

Warto również trzymać dystans od nieznajomych i nie wdawać się z nimi w słowne przepychanki. Na wypadek potencjalnej kradzieży dobrze uruchomić w smartfonach funkcję śledzenia lokalizacji.

Źródło: Mallorca Magazin, Merkur





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