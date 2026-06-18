Turystyczny raj to siedlisko złodziei. Przeszukują bary i samochody
W sezonie turystycznym Majorka staje się prawdziwym rajem dla kieszonkowców. Sprawcy atakują na ulicach, w sklepach i barach, zaglądają nawet do samochodów. - Jest ich więcej niż kiedykolwiek wcześniej - relacjonuje właściciel jednego z lokalnych supermarketów.
W skrócie
- W sezonie turystycznym Majorka odnotowuje wzrost liczby kradzieży, których sprawcy działają w miejscach publicznych oraz przeszukują samochody.
- Złodzieje często podszywają się pod turystów, działają w grupach i wykorzystują nieuwagę osób przyjezdnych, zwłaszcza podczas gier hazardowych i w stanie nietrzeźwości.
- Lokalne media zalecają zachowanie szczególnej ostrożności, niepozostawianie wartościowych przedmiotów bez nadzoru oraz korzystanie z funkcji śledzenia lokalizacji w smartfonach.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Turyści spędzający wymarzony urlop na Majorce skarżą się na coraz większą liczbę kradzieży. Incydenty wymykają się spod kontroli - w tym roku ich liczba znacznie przewyższyła dane z ubiegłych lat.
Przestępcy nie ograniczają się już do nocy i wczesnych godzin porannych. Krążą po barach, sklepach, zaczepiają turystów na ulicach i przeszukują zaparkowane wzdłuż nich samochody.
Majorka. Liczba kradzieży na wyspie najwyższa od lat
Playa de Palma - jedna z najsłynniejszych i najbardziej obleganych dzielnic wyspy stała się siedliskiem kieszonkowców, oszustów i naciągaczy, podszywających się pod lokalnych sprzedawców. Skala procederu przerasta zarówno turystów, jak i mieszkańców, którzy przyznają, że rok 2026 jest pod tym względem wyjątkowy.
- Jest ich więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Przebierają się za turystów, żeby uniknąć rozpoznania - ale u niektórych widać to od razu. W moim sklepie próbowali okraść klientów - powiedział lokalny przedsiębiorca w rozmowie z portalem Mallorca Magazin.
Niemiecki serwis Merkur podaje, że oszuści łączą się w pary lub działają w dobrze zorganizowanych grupach. Część z nich wypatruje potencjalnych ofiar, podczas gdy inni upewniają się, czy w pobliżu nie patrolują policjanci. Niektórzy natychmiast po kradzieży uciekają, ale równie często złodzieje sami przebierają się za turystów, by niepostrzeżenie zniknąć w tłumie.
- Widzieliśmy już wszystko, a to dopiero początek czerwca - mówił właściciel jednego ze sklepów w miejscowości Can Pastilla.
Kieszonkowcy atakują niemal wszędzie. Turyści okradani na masową skalę
Zdaniem mieszkańców Majorki policja nie radzi sobie z rosnącą skalą przestępczości. W walce z kieszonkowcami nie pomaga nieuważność wielu turystów, którzy na wakacjach, często pod wpływem alkoholu, nie dbają o zabezpieczenie swojego dobytku.
Polem do popisu dla oszustów jest również powiązany z boomem turystycznym sezon na rozmaite gry hazardowe. To zdaniem tubylców idealna przestrzeń do wyłudzania od turystów pieniędzy.
- Są tu od Wielkanocy i teraz jest ich więcej niż w poprzednich latach. Nie chcemy nawet wyobrażać sobie, jak będzie w lipcu czy sierpniu - mówią o nadchodzącym okresie letnim mieszkańcy wyspy.
Potępiają także postawę samych turystów, szczególnie ogromne ilości śmieci pozostawiane przez nich wzdłuż promenady. W ostatnich dniach głośno było również o mężczyźnie, który oddawał mocz w miejscu publicznym.
Wakacje pod znakiem kradzieży. Jak dbać o bezpieczeństwo?
Media na Majorce przypominają, aby nie tracić zdrowego rozsądku i dbać o własne bezpieczeństwo. Cenne przedmioty należy nosić jak najbliżej ciała i nie zostawiać ich na leżakach, stolikach czy w widocznym miejscu w samochodzie.
Warto również trzymać dystans od nieznajomych i nie wdawać się z nimi w słowne przepychanki. Na wypadek potencjalnej kradzieży dobrze uruchomić w smartfonach funkcję śledzenia lokalizacji.
Źródło: Mallorca Magazin, Merkur