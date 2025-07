Czwartkowe deklaracje pełniącego obowiązki premiera Tajlandii Phumthama Wechayachai dawały jeszcze nadzieję, że obydwie strony zaczną ze sobą rozmawiać. Choć będzie to i tak trudniejsze w sytuacji wzajemnego odwołania ambasadorów. Wechayachai deklarował, że dopóki nie ma oficjalnego wypowiedzenia wojny, pozostaje przestrzeń do negocjacji . O ile jednak ustanie wymiana ognia.

Ubol nie chce podawać dziś nawet swojego prawdziwego imienia. Pracuje w jednej z największych gazet. Kiedy rozmawialiśmy dzień wcześniej, umawiając się na wywiad, z chęcią obiecała opowiedzieć o tym, co się dzieje; nie dolewając oliwy do ognia uspokoić nastroje.

Dziś opowie, ale anonimowo. - Nie jest dobrze. Ludzie nie odrywają wzroku od telewizora. To, co mówi premier, nie napawa optymizmem. Szczególnie że w mediach społecznościowych ludzie domagają się odwetu. Czy dojdzie do wypowiedzenia wojny? Ja mam nadzieję, że nie - ale nie jestem politykiem. Scena polityczna w Tajlandii nie jest stabilna. Dopiero co odwołano premiera, jest tymczasowy szef rządu - mówi Interii prosząc o anonimowość.