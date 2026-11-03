Turystyczny kraj usuwa tysiące przepisów. Na liście prawdziwe perełki

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Włoski rząd przeprowadził wielką operację porządkowania przepisów prawnych, uchylając około 30 tys. aktów pochodzących jeszcze z czasów monarchii. Wśród usuniętych regulacji znalazły się prawdziwe legislacyjne osobliwości, m.in. podatek od śniegu, opłata za zawarcie ślubu nocą czy przepisy pozwalające konfiskować zwierzęta na potrzeby wojska.

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Widok na charakterystyczne kamienne dachy trulli w Apulii podczas zachodu słońca.
ApullaLuigi VaccarellaAgencja FORUM

W skrócie

  • Włoski rząd przeprowadził wielką operację porządkowania przepisów prawnych, uchylając około 30 tysięcy aktów pochodzących z czasów monarchii.
  • Minister Maria Elisabetta Alberti Casellati nadzorowała proces usunięcia archaicznych regulacji, w tym przepisów dotyczących gołębi pocztowych i monopolu bananowego.
  • W ramach uproszczenia prawa zniesiono między innymi lokalny podatek od śniegu w gminie Cerignola oraz opłatę za zawarcie małżeństwa nocą w mieście Lukka.
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Jak zaznaczyła włoska agencja informacyjna ADNKronos, wielką operację anulowania dekretów i innych rozporządzeń z czasów przed republiką, w tym z okresu faszyzmu, przeprowadziła minister do spraw reform i uproszczenia przepisów prawa Maria Elisabetta Alberti Casellati. W ten sposób uporała się z "prawdziwą włoską archeologią legislacyjną".

Jak zauważyły włoskie media, nie brakowało tam "prawdziwych osobliwości i zdumiewających przepisów", uchwalonych na szczeblu lokalnym i krajowym. Nie były one stosowane od dekad, ale wciąż figurowały w kodeksach i rozporządzeniach, a niektóre trzeba było wcześniej modyfikować.

Włochy anulują 30 tys. przepisów. Wśród nich kwestie gołębi pocztowych

Wśród przepisów, które przez lata pozostawały w mocy, znalazły się również regulacje dotyczące wykorzystania gołębi pocztowych. Jak zauważają włoskie media, w czasach powszechnego dostępu do satelitów mogą one "budzić zdziwienie, a nawet rozbawienie".

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Dawniej ptaki te odgrywały jednak istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa, a niektóre z nich zyskały status wojennych bohaterów. Uchylenie dekretu królewskiego dopiero w 2023 roku zakończyło obowiązywanie regulacji określających m.in. zasady własności i szkolenia gołębi. Przepisy miały zapobiegać wykorzystywaniu ich do celów szpiegowskich.

Na liście uchylonych regulacji znalazł się także dekret z okresu faszystowskiego, powołujący Królewskie Przedsiębiorstwo Monopolu Bananowego, podlegające Ministerstwu ds. Kolonii. Instytucja miała kontrolować import i dystrybucję bananów. Choć rozwiązania te dawno straciły praktyczne znaczenie, formalnie nadal pozostawały częścią systemu prawnego.

Uproszczenie przepisów objęło również regulamin dotyczący przejmowania czworonogów i pojazdów na potrzeby Królewskiej Armii oraz Królewskiej Marynarki Wojennej.

Wielkie porządki we włoskim prawie. Zniknął podatek od śniegu

Wśród prawdziwych "perełek" zespół minister Casellati uchylił wprowadzony w gminie Cerignola w Apulii podatek od śniegu. Tam pada on rzadko i dlatego często sprowadzano go z pobliskich terenów górskich.

Gmina uzyskała królewskie zezwolenie na opodatkowanie go, co pozwoliło na uregulowanie formalnego zamówienia publicznego na sprzedaż lodu w miesiącach letnich w czasach, gdy nie było lodówek.

W mieście Lukka od kilku lat nie obowiązuje już dodatkowa opłata gminna za zawarcie małżeństwa nocą.

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