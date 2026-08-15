Turystyczny koszmar dobiegł końca. Lotnisko w Katanii wznawia ruch

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

Po ośmiu dniach paraliżu na lotnisku w Katanii, który władze portu określiły mianem najpoważniejszego kryzysu od 20 lat, ruch samolotów został wznowiony. Wstrzymanie prac było spowodowane aktywnością wulkanu Etna, - dużo bardziej dynamiczną niż w poprzednich takich przypadkach.

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Turyści obserwują płynącą lawę podczas erupcji wulkanu Etna
Turyści obserwują płynącą lawę podczas erupcji wulkanu EtnaHandout/Etna WalkAFP

W skrócie

  • Po ośmiu dniach paraliżu, wywołanego zwiększoną aktywnością wulkanu Etna, lotnisko w Katanii wznowiło działalność.
  • Podczas kryzysu odwołano kilkaset lotów i przekierowano wiele połączeń, co dotknęło ponad 100 tysięcy pasażerów oraz liczne połączenia z Polską.
  • Chmury popiołu z Etny utrudniły również połączenia lotnicze w kierunku Malty.
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Lotnisko w Katanii, które przez osiem dni mierzyło się z paraliżem spowodowanym aktywnością pobliskiego wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego, uniemożliwiającego lądowania i odloty, w sobotę ponownie zostało otwarte.

O wznowieniu pracy portu lotniczego poinformował o godz. 14. jego zarząd.

Sycylia. Wraca ruch lotniczy w porcie w Katanii

Jak wyjaśniła spółka zarządzająca największym lotniskiem na Sycylii, decyzja o jego otwarciu to rezultat obniżenia stopnia alarmu z powodu aktywności wulkanicznej z czerwonego do pomarańczowego.

W ciągu ośmiu dni paraliżu w Katanii odwołanych zostało kilkaset lotów, a wiele z nich przekierowano na sycylijskie lotniska w Comiso, Palermo i Trapani.

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Według dyrekcji międzynarodowego portu lotniczego w Katanii, doszło tam do najpoważniejszego od 20 lat kryzysu w ruchu lotniczym. Organizacje obrony praw konsumentów szacują, że blokada oraz liczne opóźnienia dotknęły łącznie ponad 100 tys. pasażerów. Odwołanych i przekierowanych zostało też wiele połączeń z Polską.

Paraliż przypadł na szczyt wakacyjnych wyjazdów przed sobotnim włoskim świętem Ferragosto.

Aktywność Etny "bardziej dynamiczna" niż wcześniej. Chmury przesunęły się w stronę Malty

Marco Viccaro, prezes Włoskiego Towarzystwa Wulkanologiczneg,o cytowany przez Reutersa wskazywał, że aktywność Etny "jest bardziej dynamiczna niż poprzednie epizody i bardziej trwała".

- Głębsza, bogata w gazy magma, która odgrywa bardziej aktywną rolę, czyniąc proces fragmentacji bardziej efektywnym, prowadzi do wzrostu produkcji popiołu, co poważnie zakłóca ruch lotniczy - tłumaczył.

Chmury popiołu przesuwały się też w kierunku Malty, gdzie również skomplikowały realizację połączeń lotniczych.

Wznosząca się na około 3357 metrów nad poziomem morza Etna jest najwyższym w Europie oraz jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Ponieważ wulkan jest bardzo aktywny, jego wysokość zmienia się cały czas.

Na początku XX wieku mierzył 3295 metrów, jednak do początku lat 80. tego stulecia "dorósł" do 3350 metrów.

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