Od czwartku grupy wycieczkowe odwiedzające Wenecję będą musiały dostosować się do nowych zasad, których celem jest przywrócenie spokoju mieszkańcom. Ma to związek z masowym napływem turystów. Niedostosowanie się do zasad będzie groziło karą grzywny. To nie pierwszy raz, kiedy lokalne władze walczą z przepełnionymi ulicami.