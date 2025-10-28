W skrócie 80-letnia turystka nie wróciła na wycieczkowiec po pobycie na Lizard Island.

Po szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej odnaleziono ją martwą na wyspie.

Australijska policja prowadzi śledztwo, by wyjaśnić okoliczności jej śmierci.

Wycieczka organizowana była przez firmę Coral Expeditions i odbywała się w miniony weekend. Uczestniczyła w niej 80-letnia kobieta, która wybrała się w podróż samotnie.

Statek turystyczny opływał Wielką Rafę Koralową, a jedną z atrakcji miał być sobotni pobyt na popularnej wśród odwiedzających wyspę Lizard. Później łódź miała udać się w dalszą trasę.

Turystka nie wróciła na pokład wycieczkowca. Gdy ją znaleziono, już nie żyła

Z informacji przekazanych przez serwis The Nightly wynika, że 80-latka poruszała się po wyspie wraz z grupą innych uczestników rejsu. W pewnym momencie została w tyle, gdy zdecydowała, że zatrzyma się, żeby odpocząć.

Załoga nie odnotowała, by kobieta stawiła się ponownie na pokładzie, gdy statek miał już odpływać. O sytuacji powiadomiono służby. - Zaginięcie kobiety zostało zgłoszone mundurowym 25 października - potwierdziła rzeczniczka policji australijskiego stanu Queensland.

Wszczęto akcję poszukiwawczą, która odbywała się zarówno na lądzie jak i na morzu. Niestety, wkrótce mundurowi przekazali przykre wieści - turystka została odnaleziona martwa na terenie wyspy.

Australia. Służby prowadzą śledztwo w sprawie śmierci turystki

Policja prowadzi dochodzenie w celu zbadania okoliczności śmierci 80-latki. Służby chcą ustalić przyczyny zgonu oraz sprawdzić, czy można było ją uratować.

Dyrektor generalny firmy Coral Expeditions Mark Fifield przekazał wyrazy współczucia najbliższym zmarłej kobiety. - Jest nam bardzo przykro, że tak się stało i oferujemy nasze pełne wsparcie rodzinie. Zespół Coral jest z nią w kontakcie - poinformował.

Wyspa Lizard to popularna wśród turystów wyspa otoczona rafami koralowymi. Mierząca 9,9 kilometrów kwadratowych, jest częścią Parku Narodowego Lizard Island, a jej tradycyjnymi właścicielami są członkowie ludu Dingaal - aborygeńskiego klanu australijskiego. Wyspa odwiedzana jest często przez nurków zauroczonych otaczającą ją fauną i florą.

