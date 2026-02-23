W skrócie W windzie Tokyo Skytree utknęło dwudziestu turystów na wysokości 30 metrów.

Ratownicy ewakuowali uwięzione osoby przez boczne drzwi do sąsiedniej windy po pięciu godzinach.

Wieża pozostanie zamknięta na czas kontroli, a policja ustala przyczyny awarii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do awarii doszło w niedzielę wieczorem czasu lokalnego, gdy dwie windy łączące wejście z tarasem widokowym na wysokości 350 metrów nagle się zatrzymały. Jedna z nich była pusta, natomiast w drugiej, zjeżdżającej z tarasu, znajdowało się 20 osób.

Akcja ratunkowa, prowadzona przez strażaków, zakończyła się po pięciu godzinach sukcesem w poniedziałek w nocy. Ratownicy opuścili sąsiednią, sprawną windę na tę samą wysokość i przez boczne drzwi ewakuacyjne przenieśli do niej wszystkich uwięzionych pasażerów - podał państwowy nadawca NHK.

Japonia. Awaria windy na wieży widokowej w Tokio

W wyniku awarii ok. 1,2 tys. turystów zostało tymczasowo uwięzionych na tarasie widokowym. Zostali oni jednak sprowadzeni na dół przed północą przy użyciu innej windy.

Operator obiektu poinformował, że w poniedziałek wieża będzie zamknięta w celu przeprowadzenia szczegółowej kontroli technicznej. Przyczyny awarii bada policja.

Tokyo Skytree to mierząca 634 m wieża telewizyjno-radiowa i widokowa zlokalizowana w dzielnicy Sumida w północno-wschodniej części stolicy Japonii. Jest najwyższą wieżą w kraju i trzecią co do wysokości budowlą na świecie. Otwarta w 2012 roku, stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy Japonii, oferując panoramiczne widoki na miasto z dwóch tarasów widokowych.

Ekspert w ''Gościu Wydarzeń'' o ustawie dotyczącej programu SAFE: Premier zastawił pułapkę na prezydenta Polsat News Polsat News