Turyści utknęli na rajskiej wyspie. Muszą przygotować się na uderzenie cyklonu

"Cyklon niebezpiecznie zbliża się do Mauritiusa i stanowi bezpośrednie zagrożenie " - poinformowała w czwartek służba meteorologiczna, dodając, że spodziewane są powodzie .

W czwartek do odwołania zamknięto jedyne lotnisko na Mauritiusie. "Osobom, które planują podróż, zaleca się, aby skontaktowały się z liniami lotniczymi w celu uzyskania dalszych informacji na temat statusu lotów i nieudawanie się na lotnisko, dopóki nie otrzymają potwierdzenia zmienionej godziny odlotu" - zakomunikował w czwartek operator lotniska Airports of Mauritius (AML). Turystów przebywających na wyspie poproszono, aby nie zbliżali się do brzegu oceanu.